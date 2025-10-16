Suss MicroTec: Aktie springt um 13,6% – Analysten heben Kursziele an!

Zusätzlich bestätigte Abed Jarad von MWB Research seine „Buy“-Empfehlung mit einem Kursziel von 56 Euro. Er argumentiert, dass der bestehende Auftragsbestand von Suss MicroTec eine gewisse Stabilität bietet und dass Investitionen im Speicherbereich, insbesondere von großen Unternehmen wie Samsung und AMD, die Nachfrage nach Produktionsanlagen ankurbeln könnten.

Am Montag erlebte die Aktie von Suss MicroTec einen signifikanten Kursanstieg von etwa 13,6 Prozent auf 37,66 Euro, nachdem die Investmentbank ODDO BHF eine positive Empfehlung ausgesprochen hatte. In ihrer Analyse hob ODDO BHF die Gewinnprognosen für 2026 um 15 Prozent an und setzte ein neues Kursziel von 45 Euro. Die Analysten sind der Meinung, dass die Phase sinkender Gewinnerwartungen möglicherweise überwunden ist.

In den letzten Quartalen hatte Suss MicroTec jedoch mit einer nachlassenden Nachfrage zu kämpfen. Der Auftragseingang war mehrfach zurückgegangen, und auch zu Beginn des Jahres war eine Zurückhaltung bei Bestellungen zu beobachten. CEO Burkhardt Frick erklärte, dass Kunden ihre Investitionen zurückhalten, da sie bereits erhaltene Anlagen in Betrieb nehmen.

Marktanalyse deutet darauf hin, dass dieser Rückgang kein langfristiger Trend ist. Die jüngsten Ankündigungen großer Tech-Konzerne im Bereich Künstliche Intelligenz könnten der ohnehin belasteten Branche neuen Schwung verleihen und die Nachfrage nach den Produktionsanlagen von Suss MicroTec indirekt fördern.

Trotz der positiven Entwicklungen bleibt das Analysehaus Jefferies skeptisch und hält an seiner „Hold“-Einstufung mit einem Kursziel von 31 Euro fest. Jefferies erwartet eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal und sieht die Aussichten für 2026 als ungewiss an, trotz der jüngsten Investitionsankündigungen im KI-Sektor.

Insgesamt zeigt die Kursentwicklung von Suss MicroTec, dass es trotz eines harten Umfelds und einer gedämpften Nachfrage Potenzial für eine Erholung gibt. Die Divergenz zwischen den optimistischen Prognosen von ODDO BHF und MWB Research und den konservativen Einschätzungen von Jefferies spiegelt ein Risiko-/Chancenprofil wider, das stark von zukünftigen Auftragseingängen und Strukturinvestitionen abhängt. Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten fast die Hälfte ihres Wertes verloren, doch die aktuellen Analystensignale könnten den Grundstein für einen neuen Trend legen.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 36,51EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.