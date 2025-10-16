LVMH überrascht mit Umsatzplus: Aktien steigen um 15% – Rückkehr des Luxus?

Analysten hatten im Vorfeld mit einem Umsatzrückgang von 0,7 Prozent gerechnet, was die aktuellen Zahlen umso bemerkenswerter macht. Alle Unternehmensbereiche von LVMH übertrafen die Erwartungen, und insbesondere die Mode- und Ledersparte, die traditionell den größten Umsatz generiert, zeigte eine weniger starke Abwärtsdynamik als befürchtet. Die Nachfrage nach Wein und Spirituosen, insbesondere Champagner und Rosé, trug ebenfalls zur Umsatzsteigerung bei. Auch das Geschäft mit Parfums und Kosmetik profitierte von neuen Produkten, während der Verkauf von Luxus-Uhren und Juwelen im dritten Quartal anstieg.

Der französische Luxuskonzern LVMH, bekannt für Marken wie Louis Vuitton und Christian Dior, hat im dritten Quartal 2023 ein unerwartetes Umsatzwachstum von 1 Prozent erzielt, nachdem er in den vorhergehenden zwei Quartalen Rückgänge verzeichnet hatte. Diese positive Entwicklung hat die Anleger begeistert, was zu einem Kursanstieg der LVMH-Aktien um fast 15 Prozent führte – dem höchsten Tagesplus seit der Jahrtausendwende. Diese Erholung wird als Indikator für eine mögliche Rückkehr des Luxusgütermarktes angesehen, insbesondere in China, wo erste Anzeichen einer Nachfrageerholung sichtbar sind.

Die Analystin Chiara Battistini von JPMorgan äußerte sich optimistisch über die Erholung und sieht Anzeichen für ein zukünftiges Wachstum. Nick Anderson von Berenberg lobte das Management von LVMH für seine strategischen Entscheidungen, die Investitionen in Marken priorisieren. In der Folge wurde das Kursziel für die Aktie von 550 auf 570 Euro angehoben.

Die positiven Nachrichten von LVMH haben auch andere Luxusmarken wie Kering und Hermès beflügelt, deren Aktien ebenfalls zulegten. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, da Kering und Hermès ihre Umsatzzahlen veröffentlichen und weitere Einblicke in die Marktentwicklung, insbesondere in China, geben könnten.

Trotz der positiven Quartalszahlen bleibt der Gesamtrückgang des Umsatzes für die ersten neun Monate des Jahres bei 2 Prozent, was auf die schwache Nachfrage im ersten Halbjahr zurückzuführen ist. Analysten betonen, dass die Volumina in der Mode- und Ledersparte wieder wachsen müssen, um einen Margenrückgang zu verhindern. Die Marktbeobachter sind jedoch optimistisch, dass LVMH auf dem Weg zur Stabilisierung und zum Wachstum ist.

