Rheinmetall: Kursziel auf 2050 Euro angehoben – Großauftrag von Bundeswehr!

Der Auftrag umfasst elf Fahrzeuge mit Multifunktionscontainern, die für die deutsche Brigade in Litauen vorgesehen sind. Die erste Lieferung ist für 2029 geplant. Rheinmetall hebt hervor, dass es in der NATO kein vergleichbares System gibt, das in Bezug auf Mobilität und Schutz ähnliche Standards erfüllt. Der Rahmenvertrag mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr hat einen Wert von über 300 Millionen Euro.

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Rheinmetall AG, Deutschlands größten Rüstungskonzern, vor dem bevorstehenden Kapitalmarkttag von 1950 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Laskawi erwartet, dass das Unternehmen auf dem Kapitalmarkttag darlegen wird, wie es das signifikante Wachstum sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Lieferkette umsetzen kann. Diese positive Einschätzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Rheinmetall einen Großauftrag von der Bundeswehr erhalten hat, der die Lieferung von geschützten Sanitätseinrichtungen für den Einsatz in Frontnähe umfasst. Diese Einrichtungen sind darauf ausgelegt, verletzte Soldaten notfallchirurgisch und intensivmedizinisch zu versorgen.

Trotz der positiven Entwicklungen gibt es Bedenken unter den Anlegern, insbesondere hinsichtlich der Geschwindigkeit der Beschaffungsprozesse in Deutschland. Kritiker bemängeln, dass die Bürokratie und langwierige Genehmigungsverfahren die Auftragsvergabe verzögern, während andere Länder schneller handeln. Dies könnte die Wettbewerbsfähigkeit von Rheinmetall beeinträchtigen, insbesondere in einem sich schnell verändernden geopolitischen Umfeld.

Die Diskussion über die Rüstungsindustrie wird auch von der Frage begleitet, wie sich die Nachfrage nach Rüstungsgütern entwickeln wird. Einige Anleger ziehen Parallelen zu den Kursentwicklungen von Unternehmen wie Biontech und Moderna während der Corona-Pandemie, wo eine hohe Nachfrage zu spekulativen Kurssteigerungen führte, die anschließend wieder zurückgingen. Diese Unsicherheiten werfen Fragen auf, ob die aktuelle Nachfrage nach Rüstungsprodukten nachhaltig ist oder ob sie, ähnlich wie bei den Impfstoffherstellern, einem Rückgang unterliegen könnte, wenn sich die geopolitische Lage entspannt.

Insgesamt bleibt die Stimmung um Rheinmetall gemischt: Während das Unternehmen von Aufträgen und einem positiven Analystenurteil profitiert, gibt es auch erhebliche Unsicherheiten, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.747EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.