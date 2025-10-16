Ölmarkt im Umbruch: IEA prognostiziert historischen Überfluss an Rohöl!

Die OPEC+ hat ihre Fördermengen zuletzt gesteigert, und auch die Produktionsaussichten außerhalb des OPEC+-Verbundes haben sich verbessert. Für das laufende Jahr wird ein Anstieg der Fördermenge um durchschnittlich 3 Millionen Barrel pro Tag erwartet, gefolgt von einem weiteren Anstieg um 2,4 Millionen Barrel pro Tag im nächsten Jahr. Im Gegensatz dazu wird die Nachfrage in beiden Jahren nur um etwa 700.000 Barrel pro Tag zunehmen, was die IEA dazu veranlasst hat, ihre Nachfrageprognosen nach unten zu korrigieren.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat in ihrem aktuellen Monatsbericht eine signifikante Erhöhung des globalen Ölüberangebots prognostiziert. Demnach wird die weltweite Ölversorgung im kommenden Jahr die Nachfrage um nahezu 4 Millionen Barrel pro Tag übersteigen, was einen historischen Überschuss darstellt. Diese Schätzung liegt etwa 18 Prozent über den vorherigen Prognosen der IEA.

Die IEA warnt, dass die Rohölvorräte stark ansteigen werden, da große Mengen Rohöl auf dem Seeweg zu den Hauptverbrauchszentren transportiert werden. In den letzten Monaten sind die Rohölpreise gesunken; der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zuletzt auf 62,25 US-Dollar, nachdem er zu Jahresbeginn noch über 74 Dollar lag. Am Montag erholten sich die Ölpreise jedoch leicht, was auf Bemühungen von US-Präsident Donald Trump zurückgeführt wurde, den Handelskonflikt mit China zu entschärfen.

Trump hatte am Wochenende betont, dass die USA und China an einer Lösung interessiert seien, was zu einer Stabilisierung der Märkte führte. Der Preis für Brent stieg um bis zu 1,5 Prozent auf 63,64 Dollar. Auch der Preis für die US-Sorte WTI verbesserte sich, blieb jedoch unter der 60-Dollar-Marke.

Zusätzlich äußerte Trump in Israel die Hoffnung auf eine grundlegende außenpolitische Kurswende des Iran, um Frieden in der Region zu fördern. Er bot dem Iran an, Sanktionen aufzuheben, wenn das Land zu Verhandlungen bereit sei. Diese geopolitischen Spannungen und die Entwicklungen im Ölmarkt stehen in engem Zusammenhang und beeinflussen die Preisbildung auf den globalen Märkten.

Insgesamt deutet die IEA-Analyse auf eine komplexe Marktsituation hin, in der Angebot und Nachfrage stark divergieren, was potenziell zu weiteren Preisschwankungen führen könnte.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 62,39USD auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.