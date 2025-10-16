Salzgitter AG platziert 500 Mio. Euro Anleihen – Vertrauen der Investoren wächst!

Die Emissionserlöse sollen für allgemeine Geschäftszwecke, die erste Stufe des SALCOS-Projekts sowie für Restrukturierungsmaßnahmen verwendet werden. Die Anleihen werden am 22. Oktober 2025 ausgegeben und haben einen Nennbetrag von 100.000 Euro pro Stück. Die Emittentin hat das Recht, die Anleihen vorzeitig zurückzuzahlen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, darunter ein Anstieg des Aurubis-Aktienkurses oder ein Rückgang des ausstehenden Nennbetrags der Anleihen.

Die Salzgitter Aktiengesellschaft hat erfolgreich Schuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro platziert, die mit einem Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG verbunden sind. Diese nicht nachrangigen, unbesicherten Anleihen haben eine Laufzeit bis 2032 und einen festen Zinssatz von 3,375 % per annum, zahlbar halbjährlich. Der Umtauschpreis wurde auf 145,80 Euro festgelegt, was einer Prämie von 35 % über dem Platzierungspreis der Aurubis-Aktien entspricht.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Die Platzierung erfolgt ausschließlich bei institutionellen Anlegern außerhalb der USA und weiterer Länder, in denen das Angebot rechtlich eingeschränkt ist. Die Joint Global Coordinators, darunter BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit, haben die Platzierung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens organisiert.

Zusätzlich wird eine Aktienleihvereinbarung über bis zu 2 Millionen Aurubis-Aktien getroffen, um Hedging-Aktivitäten für Anleihenzeichner zu ermöglichen. Die Salzgitter AG wird aus dem Verkauf der Aktien im Rahmen dieser Delta-Platzierung keine Erlöse erzielen.

Die Platzierung ist Teil der Strategie der Salzgitter AG, die Finanzierungsstruktur zu diversifizieren und die Laufzeiten zu verlängern. Die Anleihen sind nicht für Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich bestimmt, was die Zielgruppe auf qualifizierte Anleger beschränkt.

Insgesamt zeigt die erfolgreiche Platzierung der Schuldverschreibungen das Vertrauen der Investoren in die Salzgitter AG und deren strategische Ausrichtung, insbesondere im Hinblick auf die geplanten Investitionen und Projekte.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 29,48EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.