Siemens-Aktien unter Druck: Analysten senken Prognosen und Kursziele!

Die Aktien von Siemens zeigen am Dienstag vorbörslich eine negative Tendenz, nachdem sie in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von 250,15 Euro erreicht hatten. Der Rückgang um 1,3 Prozent auf 242,80 Euro ist auf eine Abstufung durch Morgan Stanley zurückzuführen, die die Einstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" herabsetzte. Analyst Max Yates begründete diese Entscheidung damit, dass die Aktien nach einer starken Neubewertung im laufenden Jahr nicht mehr mit einem signifikanten Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile gehandelt werden. Dies lässt wenig Raum für weiteres Aufwärtspotenzial, insbesondere da die notwendigen Impulse fehlen.

Zusätzlich hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für Siemens von 230 auf 245 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In einer aktuellen Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche wurde festgestellt, dass die erhoffte Belebung der Industrie, die ursprünglich für das zweite Halbjahr 2025 prognostiziert war, nun auf 2026 verschoben wurde. Dies führte dazu, dass die Analysten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der beobachteten Unternehmen im Sektor um durchschnittlich 3 Prozent reduzierten. Angesichts der nicht günstigen Branchenbewertung rät das RBC-Team den Anlegern zu selektivem Handeln.

Parallel dazu berichtet Siemens über den Rückkauf eigener Aktien. Im Zeitraum vom 6. bis 12. Oktober 2025 wurden insgesamt 166.624 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben. Die Käufe erfolgten zu einem gewichteten Durchschnittskurs von etwa 242,65 Euro. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs im Februar 2024 bereits 17.372.517 Aktien zurückgekauft. Der Erwerb erfolgt über eine beauftragte Bank ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Insgesamt zeigt sich, dass die Siemens-Aktien derzeit unter Druck stehen, sowohl durch Analystenbewertungen als auch durch eine allgemeine Unsicherheit in der Industrie. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die verschobenen Markterwartungen und die aktuelle Bewertung der Aktien.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 241EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.