Stimmrechtsmitteilung: Kühne über 3 % bei Ottobock – Was bedeutet das?

Der Emittent, Ottobock SE & Co. KGaA, hat seinen Sitz in Duderstadt, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900LR96WLQ75KCE70 registriert. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie die erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt. Der Mitteilungspflichtige, Klaus-Michael Kühne, hat am 8. Oktober 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten.

Am 14. Oktober 2025 veröffentlichte die Ottobock SE & Co. KGaA eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung, die durch die EQS Group übermittelt wurde, informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens.

Laut der Mitteilung hält Kühne nun 3,47 % der Stimmrechte, was 2.218.939 Stimmrechten entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens beträgt 63.990.151. In der Mitteilung wird zudem angegeben, dass Kühne weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an Ottobock halten.

Zusätzlich zur Stimmrechtsmitteilung gab Ottobock am 15. Oktober 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten bekannt. Diese Berichte werden am 13. November 2025 veröffentlicht und sind sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verfügbar. Die entsprechenden Informationen können auf der Investor-Website von Ottobock abgerufen werden.

Die Stimmrechtsmitteilung und die Vorabbekanntmachung sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen im Rahmen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) einhalten müssen. Diese Regelungen sollen Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Aktienhandel gewährleisten und Investoren über relevante Veränderungen in der Unternehmensstruktur und den Stimmrechtsverhältnissen informieren.

Insgesamt zeigt die Mitteilung von Ottobock, dass das Unternehmen aktiv an der Kapitalmarktkommunikation arbeitet und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Die Informationen sind für Investoren von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens geben, was für die Bewertung der Unternehmensführung und der strategischen Ausrichtung von Relevanz ist.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 65,93EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.