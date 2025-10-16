KI-Boom noch stärker als gedacht: Chipfertiger TSMC mit brachialem Wachstum!

Während am Markt die Diskussionen über eine Spekulations- und Investitionsblase im KI-Bereich zunehmen und US-Präsident Donald Trump mit der erneuten Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China für Unsicherheit sorgt – die Halbleiterlieferkette ist auf kritische Mineralien aus der Volksrepublik angewiesen – liefert der weltgrößte Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor starke Zahlen.

Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte der Zulieferer von sämtlichen namhaften Halbleiter- und Technologieunternehmen wie Nvidia, AMD und Apple die Erwartungen des Marktes übertreffen.

Umsatz- und Gewinnprognosen weit übertroffen

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um beeindruckende 40,8 Prozent auf 33,1 Milliarden US-Dollar zu. Damit legte der Konzern einen Wert um 1,54 Milliarden US-Dollar über den Analystenschätzungen vor. Zum Vergleich: Vor gerade mal 2 Jahren war deren die Erlöse im dritten Quartal noch etwa halb so groß.

Auch beim Gewinn pro Aktie steigerte sich das Unternehmen deutlich stärker als erwartet. Hier legte TSMC 2,92 US-Dollar vor und konnte die Schätzungen so um 0,32 US-Dollar je Anteil schlagen und sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,98 US-Dollar steigern. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn in Höhe von umgerechnet rund 14,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Nettomarge von 44,7 Prozent und unterstreicht die Ertragsstärke des Unternehmens.

Hohe Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungsprozessen

Einmal mehr hat das Unternehmen für sein hohes Wachstum von seiner Technologieführerschaft in der Halbleiterfertigung profitiert. Der Anteil von 3-Nanometer-Halbleitern, dem aktuell fortschrittlichsten Fertigungsprozess, kletterte auf 23 Prozent. Auf den 5-Nanometer-Prozess entfielen 37 Prozent, der Rest auf 7 Nanometer sowie ältere Prozesse.

Damit behauptet Taiwan Semiconductor seine Position als der mit Abstand bedeutendste Fertiger für die fortschrittlichsten Halbleiterprodukte. Mit großem Abstand dahinter rangieren Samsung und Intel.

Der Ausblick lässt noch auf sich warten

Angesichts der guten Ertragslage wird das Unternehmen seine Anteilseignerinnen und -eigner erneut am Erfolg beteiligen und die Auszahlung einer Quartalsdividende von 5 Taiwan-Dollar je Anteil angekündigt. Das entspricht für den an der Börse in New York gehandelten ADR 0,82 US-Dollar und stellt auf das Jahr gerechnet eine Dividendenrendite von knapp 1,1 Prozent dar.

Zum Ausblick auf das kommende Quartal äußerte sich das Management in der Pressemitteilung nicht. Der Conference Call hat zum Zeitpunkt des Verfassens noch nicht stattgefunden.

Anteile erreichen am Donnerstagmorgen ein neues Allzeithoch

Zum Zeitpunkt der Ergebnisvorlage war die Heimatbörse in Taipeh bereits geschlossen, an europäischen Handelsplätzen sorgt das starke Abschneiden für Begeisterung. Bei Tradegate legte die Aktie am frühen Morgen um mehr als drei Prozent auf ein neues Allzeithoch zu.

Damit beläuft sich das Plus der Anteile in diesem Jahr inzwischen auf mehr als 55 Prozent. Gegenüber den Tiefs im April hat sich die Aktie sogar mehr als verdoppeln können.

Fazit: Starkes Wachstum, noch stärkere Performance – Aktie überbewertet

Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung ist die Aktie dem Unternehmenswachstum inzwischen deutlich vorausgeeilt. Dadurch ist die Bewertung weit über den historischen Mittelwert gestiegen. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,1 veranschlagt. Das liegt um ein Drittel über dem Fünfjahresmittel. Auch bei anderen Bewertungskennziffern handelt TSMC inzwischen mit deutlichen Aufschlägen. Das lässt ungeachtet des anhaltenden KI-Booms auf eine strukturelle Überbewertung schließen.

Wer bereits investiert ist, kann seine Gewinne vorerst laufen lassen, da neue Allzeithochs aus technischer Perspektive starke Kaufsignale darstellen. Ein Neueinstieg ist auf dem fortgeschrittenen Bewertungsniveau allerdings nicht mehr zu empfehlen. Als Alternativen bieten sich UMC und GlobalFoundries an, wenngleich diese weniger fortschrittliche Halbleiter herstellen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 269,5EUR auf Tradegate (16. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

