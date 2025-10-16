Flatexdegiro hebt Umsatzprognose 2025: Starkes Wachstum und Gewinne!

Das Konzernergebnis wird nun auf 150 bis 160 Millionen Euro geschätzt, was eine Steigerung von 34 bis 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die vorherige Schätzung lag bei 128 bis 139 Millionen Euro. Diese positiven Aussichten sind das Ergebnis eines Umsatzanstiegs von 18 Prozent im dritten Quartal 2025, der auf etwa 132 Millionen Euro kletterte, während das Ergebnis in diesem Zeitraum um mehr als 57 Prozent auf rund 39 Millionen Euro stieg.

Der Online-Broker Flatexdegiro hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Jahr 2025 aufgrund eines anhaltend starken Wachstums und einer erfolgreichen Kostenkontrolle angehoben. In einer Mitteilung vom Mittwochabend gab das Unternehmen bekannt, dass der Erlös nun zwischen 530 und 550 Millionen Euro erwartet wird, was einem Anstieg von 10 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zuvor hatte Flatexdegiro mit einem Umsatz von 499 bis 518 Millionen Euro gerechnet.

Die Marktreaktion auf die Prognoseanpassung war positiv, was sich in einem Anstieg der Flatexdegiro-Aktie um mehr als vier Prozent im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate niederschlug. Für die ersten neun Monate des Jahres 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von rund 410 Millionen Euro, was im Vergleich zu 353 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum einen signifikanten Anstieg darstellt. Das Konzernergebnis für diesen Zeitraum belief sich auf etwa 121 Millionen Euro, im Vergleich zu 86 Millionen Euro im Vorjahr.

Flatexdegiro hebt hervor, dass die positive Entwicklung sowohl auf das anhaltende Wachstum als auch auf die effektive Kostenkontrolle zurückzuführen ist. Die neue Umsatzprognose übertrifft die vorherige Erwartung, die einen Anstieg von lediglich 4 bis 8 Prozent vorsah. Die vollständigen vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 sollen am 21. Oktober 2025 veröffentlicht werden, gefolgt von einer Analystenkonferenz am 22. Oktober.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Flatexdegiro, dass das Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld gut positioniert ist und von einem anhaltenden Trend zu Online-Brokerage-Diensten profitiert. Die positiven Geschäftszahlen und die angepassten Prognosen könnten das Vertrauen der Anleger weiter stärken und die Marktstellung des Unternehmens festigen.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 31,75EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.