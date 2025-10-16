Freenet AG: Finanzberichte, Aktienrückkäufe und Dividenden unter Druck!

Zusätzlich wurde eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über das laufende Aktienrückkaufprogramm enthält. Seit dem Beginn des Programms am 4. Juni 2025 hat die freenet AG bis zum 10. Oktober 2025 insgesamt 1.999.503 Aktien zurückgekauft. Im Zeitraum vom 6. bis 10. Oktober 2025 wurden 71.826 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 26,86 Euro pro Aktie erworben, was einem aggregierten Volumen von rund 1,93 Millionen Euro entspricht. Diese Rückkäufe erfolgen über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse, wobei ein Kreditinstitut die Entscheidungen über den Zeitpunkt der Käufe unabhängig trifft.

Die freenet AG hat am 13. Oktober 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Die Quartals- und Zwischenmitteilungen für das zweite Halbjahr 2025 werden am 5. November 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte sind über die Investor-Relations-Seite der freenet AG zugänglich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verlängerung der Partnerschaft mit Ceconomy (Mediamarkt, Saturn) um fünf Jahre. Diese Nachricht wird als bedeutend erachtet, da sie die strategische Ausrichtung von freenet in einem sich verändernden Marktumfeld unterstreicht.

Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich der finanziellen Situation des Unternehmens. Für das Jahr 2025 werden außergewöhnliche Kosten in Höhe von 100 Millionen Euro und 239 Millionen Euro durch den Mobilzone-Deal erwartet. Diese Kosten könnten die Dividendenzahlungen erheblich beeinflussen. Es wird geschätzt, dass freenet etwa 230 Millionen Euro für Dividenden zur Verfügung hat, was bedeutet, dass nach Abzug der außergewöhnlichen Kosten möglicherweise nur 9 Millionen Euro für die Ausschüttung übrig bleiben. Auch für 2026 wird eine ähnliche Unsicherheit prognostiziert.

Die Diskussion über die Verwendung der Erlöse aus dem Verkauf von Ceconomy-Aktien, die voraussichtlich 150 Millionen Euro betragen werden, ist ebenfalls relevant. Sollte freenet sich entscheiden, die 25 % der Minderheitsbeteiligten an WAIPU.TV zu kaufen, wären dafür zusätzliche 375 Millionen Euro erforderlich. Diese Unsicherheiten spiegeln sich im Kursverlauf der freenet AG wider und könnten erst im ersten Quartal 2026 geklärt werden, wenn das Unternehmen konkretere Informationen bereitstellt. Die Aussicht auf lukrative Dividenden könnte sich somit bis 2027 verzögern.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 26,86EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.