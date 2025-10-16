STEICO SE: Montega bestätigt Kaufempfehlung trotz Umsatzprognose-Anpassung!
Die Montega AG hat am 14. Oktober 2025 ein Update zur STEICO SE veröffentlicht, in dem die Einstufung des Unternehmens auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 32,00 EUR für die nächsten 12 Monate bekräftigt wird. STEICO, ein führender Anbieter von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen und Weltmarktführer im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe, hat kürzlich seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von 1 bis 3 % im Vergleich zum Vorjahr, was Erlöse zwischen 380 und 388 Millionen EUR bedeutet. Zuvor war ein Wachstum von 3 bis 6 % prognostiziert worden.
Die Anpassung der Prognose ist auf einen Produktionsausfall in einer der Hauptproduktionsanlagen im Juni 2025 zurückzuführen, der zu längeren Lieferzeiten führte. Zudem verläuft die Markterholung in der zweiten Jahreshälfte 2025 weniger dynamisch als erwartet. Trotz dieser Herausforderungen bestätigt das Management die Ergebnisziele und erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 wieder zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann. Die Effekte eines Effizienzsteigerungsprogramms zeigen bereits positive Auswirkungen auf das Ergebnis, sodass die EBIT-Guidance auf 30 bis 35 Millionen EUR angehoben wurde.
Im dritten Quartal 2025 erzielte STEICO einen Umsatz von 92,5 Millionen EUR, was einem Rückgang von 7,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBIT betrug 8,0 Millionen EUR mit einer Marge von 8,7 %. Im Vorjahresquartal hatte das EBIT aufgrund von Sondererträgen aus Währungssicherungsgeschäften fast doppelt so hoch gelegen. Dennoch konnte die operative Profitabilität im dritten Quartal gesteigert werden. Für das vierte Quartal benötigt STEICO ein Umsatzwachstum von mindestens 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr, um die untere Grenze der neuen Guidance zu erreichen.
Insgesamt zeigt die Studie, dass der Produktionsausfall im Werk Czarnków stärkere Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung hat als ursprünglich erwartet. Dennoch bleibt das Management optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektiven des Unternehmens. Die Aktie notiert derzeit unter ihrem Buchwert, was die Attraktivität für Investoren erhöht. Montega sieht die aktuelle Kursentwicklung als überzogen an und bekräftigt die Kaufempfehlung.
Die Steico Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 21,23EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.