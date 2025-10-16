STEICO SE: Montega bestätigt Kaufempfehlung trotz Umsatzprognose-Anpassung!

Die Montega AG hat am 14. Oktober 2025 ein Update zur STEICO SE veröffentlicht, in dem die Einstufung des Unternehmens auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 32,00 EUR für die nächsten 12 Monate bekräftigt wird. STEICO, ein führender Anbieter von Bauprodukten aus nachwachsenden Rohstoffen und Weltmarktführer im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe, hat kürzlich seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum von 1 bis 3 % im Vergleich zum Vorjahr, was Erlöse zwischen 380 und 388 Millionen EUR bedeutet. Zuvor war ein Wachstum von 3 bis 6 % prognostiziert worden.

Die Anpassung der Prognose ist auf einen Produktionsausfall in einer der Hauptproduktionsanlagen im Juni 2025 zurückzuführen, der zu längeren Lieferzeiten führte. Zudem verläuft die Markterholung in der zweiten Jahreshälfte 2025 weniger dynamisch als erwartet. Trotz dieser Herausforderungen bestätigt das Management die Ergebnisziele und erwartet, dass STEICO im Jahr 2026 wieder zu einem stärkeren Wachstum zurückkehren kann. Die Effekte eines Effizienzsteigerungsprogramms zeigen bereits positive Auswirkungen auf das Ergebnis, sodass die EBIT-Guidance auf 30 bis 35 Millionen EUR angehoben wurde.