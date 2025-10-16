Johnson & Johnson hebt Umsatzprognose nach starkem Quartal deutlich an!

Im Zeitraum von Juli bis September steigerte J&J seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um etwa sieben Prozent auf nahezu 24 Milliarden Dollar, was die durchschnittlichen Markterwartungen übertraf. Der Gewinn, bereinigt um Sondereffekte, stieg um fast 16 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar. Diese positiven Ergebnisse haben dazu geführt, dass die Aktie im vorbörslichen Handel um 0,6 Prozent zulegte.

Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) hat nach einem unerwartet starken dritten Quartal seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. CEO Joaquin Duato und sein Management-Team erwarten nun einen Umsatz zwischen 93,5 und 93,9 Milliarden US-Dollar (rund 80,7 bis 81 Milliarden Euro). Diese Anpassung folgt auf eine bereits im Juli vorgenommene Erhöhung der Umsatzprognose auf 93,2 bis 93,6 Milliarden Dollar. Auch die Gewinnprognose wurde bestätigt.

Ein bedeutender strategischer Schritt des Unternehmens ist die geplante Abspaltung der Orthopädie-Sparte, die unter dem Namen DePuy Synthes firmieren soll. Diese Abtrennung ist für einen Zeitraum von 18 bis 24 Monaten vorgesehen und soll J&J ermöglichen, sich stärker auf seine Kernbereiche zu konzentrieren: innovative Medikamente und medizintechnische Geräte. Beide Geschäftsbereiche verzeichneten im letzten Quartal ein Wachstum von rund sieben Prozent. Mit der Abspaltung erhofft sich J&J, das Umsatzwachstum weiter zu beschleunigen und die Margen zu verbessern.

Die Orthopädie-Sparte erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 9,2 Milliarden Dollar. Die Entscheidung zur Abspaltung ist Teil einer umfassenderen Strategie, die darauf abzielt, die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu steigern. J&J will durch diese Fokussierung auf seine wachstumsstarken Segmente die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und sich besser auf die sich verändernden Marktbedingungen einstellen.

Insgesamt zeigt J&J mit diesen Maßnahmen und den aktuellen Geschäftszahlen, dass das Unternehmen auf einem soliden Wachstumspfad ist und bereit ist, sich den Herausforderungen des Marktes anzupassen. Die positiven Quartalsergebnisse und die ambitionierten Ziele für das Gesamtjahr unterstreichen das Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Die Johnson & Johnson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 191,2EUR auf NYSE (16. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.