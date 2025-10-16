    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    DocMorris legt im dritten Quartal weiter zu - E-Rezept bleibt Haupttreiber

    Für Sie zusammengefasst
    • DocMorris wächst im Q3 2025, Umsatz bei 282,3 Mio.
    • E-Rezept treibt Nachfrage, Umsatz in Deutschland +6,9%.
    • Prognose bestätigt: Umsatzwachstum über 10% erwartet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris ist im dritten Quartal 2025 weiter gewachsen. Wichtigster Wachstumstreiber bleibt das elektronische Rezept in Deutschland, wo die Nachfrage erneut deutlich zulegte. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

    Die Versandapotheke setzte im Berichtsquartal 282,3 Millionen Franken (303,8 Mio Euro) um, was einem Plus von 6,3 Prozent entspricht. In Lokalwährungen lag das Wachstum bei 8,1 Prozent. Über die ersten neun Monate stieg der Umsatz damit um 7,4 Prozent auf 854,3 Millionen Franken (+9,5 Prozent in Lokalwährungen).

    Im mit Abstand wichtigsten Markt Deutschland erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal um 6,9 Prozent auf 267,6 Millionen Franken (+8,8 Prozent in Lokalwährungen). Die Erlöse in den übrigen europäischen Märkten gingen dagegen um 5,0 Prozent auf 14,6 Millionen Franken zurück.

    Wachstum beim E-Rezept etwas unter Erwartung

    Im besonders wichtigen Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland verzeichnete die Online-Apotheke im dritten Quartal einen Anstieg um 26,4 Prozent auf 60,9 Millionen Franken.

    Die margenstarken Serviceangebote entwickelten sich derweil weiter dynamisch. So legte die Telemedizin-Tochter Teleclinic deutlich zu, ebenso die Plattformangebote für digitale Gesundheitsdienstleistungen und Kundenbindung.

    Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. DocMorris bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr. Die Versandapotheke rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von über 10 Prozent. Beim bereinigten EBITDA wird ein Verlust zwischen 35 und 55 Millionen Franken erwartet.

    Weiterhin gilt, dass DocMorris die EBITDA-Gewinnschwelle im Laufe des Jahres 2026 erreichen will. Der Breakeven beim Free Cashflow soll dann im Laufe des Jahres 2027 folgen./jl/hr/AWP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 6,69 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 178,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -6,47 %/+144,08 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
