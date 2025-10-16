Enapter AG: Stimmrechtsanteil von CVI Investments über 10 % gestiegen!

Der Hauptgrund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten. Der Mitteilungspflichtige, Jeffrey Yass, geboren am 17. Juli 1958, hat durch seine Beteiligung an der CVI Investments, Inc. eine signifikante Schwelle überschritten. Am 6. Oktober 2025 erreichte der Stimmrechtsanteil von CVI Investments, Inc. 10,28 % der Stimmrechte, was eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 4,79 % lag.

Am 15. Oktober 2025 veröffentlichte die Enapter AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Hamburg hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der Enapter AG lautet 391200JIZN9JYP440O07.

Insgesamt beträgt der neue Stimmrechtsanteil, einschließlich der Instrumente, 11,63 % der Gesamtstimmrechte, die sich auf 30.552.934 belaufen. Der Anteil der Stimmrechte, die direkt gehalten werden, liegt bei 10,28 %, während 1,35 % durch Call-Optionen repräsentiert werden, die bis zum 29. Dezember 2028 ausgeübt werden können. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben.

Die Mitteilung enthält auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, die nach den §§ 33 und 34 WpHG aufgeschlüsselt sind. So wird aufgeführt, dass die CVI Investments, Inc. über 3 % der Stimmrechte verfügt, was sie zu einem relevanten Aktionär macht. Die Kette der Tochterunternehmen, die von Jeffrey Yass kontrolliert wird, umfasst mehrere Gesellschaften, darunter Colombus International Holdings, Inc. und CVI Holdings II, LLLP.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass Heights Capital Management, Inc. als Investmentmanager und bevollmächtigter Vertreter von CVI Investments, Inc. das Recht hat, über die gehaltenen Aktien abzustimmen und diese zu verwalten. Diese Informationen sind für die Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie die Einflussnahme auf die Unternehmenspolitik und die strategische Ausrichtung der Enapter AG betreffen können.

Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der Transparenz im Aktienmarkt. Die Enapter AG ist weiterhin bestrebt, ihre Aktionäre und die Öffentlichkeit über relevante Entwicklungen zu informieren.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 1,603EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.