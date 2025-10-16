Nord-Stream-Anschläge: Italien stoppt Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers!
Die Pläne für einen Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen im Jahr 2022 haben sich durch eine Entscheidung des italienischen Kassationshofs zerschlagen. Der 49-jährige Ukrainer, Serhij K., wurde im August während seines Urlaubs in Italien festgenommen. Die Bundesanwaltschaft in Deutschland wirft ihm vor, gemeinschaftlich eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt und verfassungsfeindliche Sabotage begangen zu haben. Der Kassationshof in Rom stoppte jedoch die bereits genehmigte Auslieferung an Deutschland aufgrund von Verfahrensmängeln und der Behauptung, dass dem Ukrainer wesentliche Rechte im juristischen Verfahren verwehrt worden seien.
Der Fall wird nun an ein neu zusammengesetztes Gericht in Bologna zurückverwiesen, das über den Auslieferungsantrag neu entscheiden muss. Diese Entscheidung könnte sich mehrere Wochen hinziehen. Der Anwalt des Beschuldigten argumentiert, dass der Vorwurf des Terrorismus, der in Italien gegen K. erhoben wurde, von deutscher Seite nicht unterstützt wird. Der Mann sitzt derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Norditalien, und sein Anwalt plant, einen Antrag auf Freilassung zu stellen.
Die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines, die im September 2022 stattfanden, sorgten weltweit für Aufsehen, da sie die Gasversorgung nach Deutschland erheblich beeinträchtigten. Die Explosionen wurden in der Nähe der dänischen Insel Bornholm registriert, und es wurden mehrere Lecks an den Pipelines entdeckt. K. wird verdächtigt, ein Team von sieben Personen geleitet zu haben, das für die Sabotage verantwortlich ist. Ein weiterer Verdächtiger, ein 46-jähriger Ukrainer, sitzt in Polen in Untersuchungshaft, und über seine mögliche Auslieferung an Deutschland wird ebenfalls entschieden.
Zusätzlich zu diesem Fall wird in Deutschland ein Untersuchungsausschuss zur Nord Stream 2-Pipeline aktiv, in dem prominente Zeugen wie Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und der aktuelle Kanzler Olaf Scholz geladen sind. Der Ausschuss untersucht die Gründung einer Klimaschutzstiftung, die maßgeblich am Bau der Pipeline beteiligt war, und die politischen Implikationen, die damit verbunden sind. Die Entwicklungen rund um die Nord-Stream-Anschläge und die damit verbundenen juristischen Verfahren bleiben weiterhin von hoher politischer Brisanz und internationalem Interesse.
Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 3,019USD auf Ariva Indikation (15. Oktober 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.
