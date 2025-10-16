Nord-Stream-Anschläge: Italien stoppt Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers!

Die Pläne für einen Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen im Jahr 2022 haben sich durch eine Entscheidung des italienischen Kassationshofs zerschlagen. Der 49-jährige Ukrainer, Serhij K., wurde im August während seines Urlaubs in Italien festgenommen. Die Bundesanwaltschaft in Deutschland wirft ihm vor, gemeinschaftlich eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt und verfassungsfeindliche Sabotage begangen zu haben. Der Kassationshof in Rom stoppte jedoch die bereits genehmigte Auslieferung an Deutschland aufgrund von Verfahrensmängeln und der Behauptung, dass dem Ukrainer wesentliche Rechte im juristischen Verfahren verwehrt worden seien.

Der Fall wird nun an ein neu zusammengesetztes Gericht in Bologna zurückverwiesen, das über den Auslieferungsantrag neu entscheiden muss. Diese Entscheidung könnte sich mehrere Wochen hinziehen. Der Anwalt des Beschuldigten argumentiert, dass der Vorwurf des Terrorismus, der in Italien gegen K. erhoben wurde, von deutscher Seite nicht unterstützt wird. Der Mann sitzt derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Norditalien, und sein Anwalt plant, einen Antrag auf Freilassung zu stellen.