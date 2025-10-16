RWE: Aktienrückkauf und Drohnentechnologie revolutionieren Windpark-Wartung!

Am 13. Oktober 2025 gab RWE bekannt, dass im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms zwischen dem 6. und 10. Oktober insgesamt 76.280 Aktien erworben wurden. Diese Aktienkäufe wurden über die Börse XETR abgewickelt, wobei der gewichtete Durchschnittspreis pro Aktie zwischen 39,78 und 40,65 Euro lag. Das Gesamtvolumen dieser Käufe belief sich auf etwa 3,3 Millionen Euro. Das Belegschaftsaktienprogramm wurde bereits am 22. August 2025 angekündigt und zielt darauf ab, die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

Die RWE Aktiengesellschaft hat in den letzten Tagen mehrere bedeutende Kapitalmarktmitteilungen veröffentlicht, die sowohl den Aktienrückkauf als auch den Einsatz von Transportdrohnen in der Offshore-Windpark-Wartung betreffen.

Einen Tag später, am 14. Oktober 2025, folgte eine weitere Mitteilung über den Aktienrückkauf im Rahmen des Programms 2024-2026. In der zweiten Tranche wurden im gleichen Zeitraum 724.269 Aktien erworben, was das Gesamtvolumen der bis dato im Rahmen dieses Rückkaufprogramms erworbenen Aktien auf 7.813.980 Stück erhöht. Auch diese Käufe fanden über die XETR statt, wobei die Preise pro Aktie ebenfalls im Bereich von 39,58 bis 40,65 Euro lagen. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie von RWE, den Aktionären Wert zu bieten und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken.

Parallel zu diesen finanziellen Aktivitäten hat RWE auch Fortschritte in der Technologie für den Betrieb seiner Offshore-Windparks gemacht. Das Unternehmen plant, Transportdrohnen verstärkt einzusetzen, um die Wartung und den Betrieb seiner Windparks effizienter zu gestalten. In drei Testreihen wurden über 80 erfolgreiche Flüge mit verschiedenen Drohnentypen durchgeführt. Die Drohnen können autonom Fracht von bis zu 10 Kilogramm über eine Strecke von mehr als 40 Kilometern transportieren, was die Logistik erheblich beschleunigt. Im Vergleich zu herkömmlichen Bootstransporten können durch den Drohneneinsatz mindestens 1,5 Stunden pro Turbinenbesuch eingespart werden.

RWE sieht in den Transportdrohnen eine Möglichkeit, die Verfügbarkeit der Windturbinen zu erhöhen, die Sicherheit zu verbessern und Kosten sowie Emissionen zu senken. Der Einsatz dieser Technologie könnte somit zu einem integralen Bestandteil der Betriebs- und Wartungsabläufe für Offshore-Windparks weltweit werden. RWE betreibt derzeit 19 Windparks und hat vier weitere im Bau.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 40,98EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.