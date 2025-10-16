MHP Hotel AG: Starkes Q3 – Wachstumsschub voraus
MHP Hotel AG zeigt mit Umsatzwachstum und strategischen Neueröffnungen Stärke im Hotelmarkt.
Foto: adobe.stock.com
- MHP Hotel AG erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 45,2 Mio. Euro, was einem Anstieg von 2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der durchschnittliche Zimmerpreis betrug 227 Euro, leicht gesunken im Vergleich zu 229 Euro im Q3 2024.
- Die bereinigte Belegungsquote des Hotelportfolios lag bei 81 %, während die Gesamtbelegungsquote bei 79 % lag.
- Die Eröffnung des Conrad Hamburg im September 2025 wird als wichtiger Schritt für die Wachstumsstrategie des Unternehmens hervorgehoben.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatz von rund 180 Mio. Euro (+12 % gegenüber 2024) und ein EBITDA von etwa 15 Mio. Euro prognostiziert.
- MHP Hotel AG ist eine unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München, die innovative Betreiberkonzepte für Premium-Hotels entwickelt.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4250EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4200EUR das entspricht einem Minus von -0,35 % seit der Veröffentlichung.
-0,35 %
-0,35 %
-3,72 %
-2,40 %
+33,58 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
