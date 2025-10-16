Euro gewinnt leicht an Wert: Handelskonflikt und Politik belasten Märkte
Am Dienstag hat der Euro leicht zugelegt und wurde am Morgen mit einem Kurs von 1,1583 US-Dollar gehandelt, was einen kleinen Anstieg im Vergleich zum Vorabend darstellt. Diese Bewegung blieb jedoch insgesamt begrenzt. Am Montag hatte die europäische Gemeinschaftswährung ihre Gewinne vom Freitag wieder abgegeben, nachdem positive Signale im Zollstreit zwischen den USA und China den US-Dollar gestützt hatten. Der Euro fiel auf 1,1558 Dollar, bevor er im New Yorker Handel bei 1,1570 Dollar schloss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1569 US-Dollar festgesetzt.
Die Situation im Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt angespannt. China hat bekräftigt, dass es den Handelsstreit bis zum Ende ausfechten will, während die Tür für Verhandlungen offen bleibt. Diese Unsicherheit beeinflusst die Märkte und die Währungen, wobei der US-Dollar durch die Entspannungssignale kurzfristig gestärkt wurde. Die Analysten der Landesbank Helaba wiesen darauf hin, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland und der Eurozone durchwachsen sei und dass die Erwartungen an die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland nicht zu hoch geschraubt werden sollten.
Zusätzlich wurde die Unsicherheit in Frankreich thematisiert, wo die neue Regierung unter Premierminister Sébastien Lecornu mit einem Misstrauensantrag von der Linkspartei und dem rechten Rassemblement National konfrontiert ist. Lecornu hat zudem die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron ausgesetzt, was eine zentrale Forderung der Sozialisten erfüllt.
Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der auf die sich eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt hinwies, stützten den Euro zusätzlich. Marktteilnehmer hoffen auf eine mögliche Zinssenkung in den USA in diesem Monat, was den Euro im Vergleich zum Dollar begünstigen könnte.
Insgesamt bleibt die Lage an den Märkten volatil, und die Entwicklungen im Handelskonflikt sowie die wirtschaftlichen Indikatoren aus Deutschland und den USA werden weiterhin genau beobachtet. Die Unsicherheiten in der Politik, sowohl in den USA als auch in Europa, könnten die Währungsbewegungen in den kommenden Tagen stark beeinflussen.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1,166USD auf Forex (16. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.
