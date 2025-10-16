Euro gewinnt leicht an Wert: Handelskonflikt und Politik belasten Märkte

Am Dienstag hat der Euro leicht zugelegt und wurde am Morgen mit einem Kurs von 1,1583 US-Dollar gehandelt, was einen kleinen Anstieg im Vergleich zum Vorabend darstellt. Diese Bewegung blieb jedoch insgesamt begrenzt. Am Montag hatte die europäische Gemeinschaftswährung ihre Gewinne vom Freitag wieder abgegeben, nachdem positive Signale im Zollstreit zwischen den USA und China den US-Dollar gestützt hatten. Der Euro fiel auf 1,1558 Dollar, bevor er im New Yorker Handel bei 1,1570 Dollar schloss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1569 US-Dollar festgesetzt.

Die Situation im Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt angespannt. China hat bekräftigt, dass es den Handelsstreit bis zum Ende ausfechten will, während die Tür für Verhandlungen offen bleibt. Diese Unsicherheit beeinflusst die Märkte und die Währungen, wobei der US-Dollar durch die Entspannungssignale kurzfristig gestärkt wurde. Die Analysten der Landesbank Helaba wiesen darauf hin, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland und der Eurozone durchwachsen sei und dass die Erwartungen an die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland nicht zu hoch geschraubt werden sollten.