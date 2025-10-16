Der KI-Chatbot ChatGPT von OpenAI wird voraussichtlich im Dezember 2023 eine neue Funktion einführen, die es erwachsenen Nutzern ermöglicht, erotische Inhalte zu konsumieren. Sam Altman, der CEO von OpenAI, kündigte an, dass Nutzer ihr Alter verifizieren müssen, um Zugang zu dieser Funktion zu erhalten, die nur auf Wunsch aktiviert werden kann. Diese Entwicklung erfolgt in einem Wettbewerbsumfeld, in dem auch andere Anbieter, wie Elon Musks Chatbot Grok, bereits sexualisierte Inhalte anbieten. OpenAI plant zudem, den Nutzern mehr Kontrolle über den Charakter von ChatGPT zu geben, sodass die Software beispielsweise wie ein Freund agieren kann. Dies ist eine Reaktion auf Nutzerfeedback, das eine frühere Version des Chatbots bevorzugte, die mehr Zustimmung und weniger kritische Antworten gab.

Die Einführung erotischer Inhalte wirft jedoch Fragen hinsichtlich des Geschäftsmodells von OpenAI auf. Trotz der hohen Nutzerzahlen von ChatGPT, die mittlerweile bei etwa 800 Millionen pro Woche liegen, bleibt unklar, wie die Anbieter von Künstlicher Intelligenz nachhaltig profitabel arbeiten können. OpenAI und andere Unternehmen investieren enorme Summen in Rechenzentren, ohne dass eine klare Rentabilität in Sicht ist. Daher sind innovative Ansätze zur Monetarisierung von KI-Funktionen notwendig.