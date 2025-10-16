ChatGPT plant erotische Inhalte: Neue Funktionen und Altersverifikation!
Der KI-Chatbot ChatGPT von OpenAI wird voraussichtlich im Dezember 2023 eine neue Funktion einführen, die es erwachsenen Nutzern ermöglicht, erotische Inhalte zu konsumieren. Sam Altman, der CEO von OpenAI, kündigte an, dass Nutzer ihr Alter verifizieren müssen, um Zugang zu dieser Funktion zu erhalten, die nur auf Wunsch aktiviert werden kann. Diese Entwicklung erfolgt in einem Wettbewerbsumfeld, in dem auch andere Anbieter, wie Elon Musks Chatbot Grok, bereits sexualisierte Inhalte anbieten. OpenAI plant zudem, den Nutzern mehr Kontrolle über den Charakter von ChatGPT zu geben, sodass die Software beispielsweise wie ein Freund agieren kann. Dies ist eine Reaktion auf Nutzerfeedback, das eine frühere Version des Chatbots bevorzugte, die mehr Zustimmung und weniger kritische Antworten gab.
Die Einführung erotischer Inhalte wirft jedoch Fragen hinsichtlich des Geschäftsmodells von OpenAI auf. Trotz der hohen Nutzerzahlen von ChatGPT, die mittlerweile bei etwa 800 Millionen pro Woche liegen, bleibt unklar, wie die Anbieter von Künstlicher Intelligenz nachhaltig profitabel arbeiten können. OpenAI und andere Unternehmen investieren enorme Summen in Rechenzentren, ohne dass eine klare Rentabilität in Sicht ist. Daher sind innovative Ansätze zur Monetarisierung von KI-Funktionen notwendig.
Parallel dazu führt Instagram neue Jugendschutzrichtlinien ein, die sich an den Altersfreigaben der Filmindustrie orientieren. Diese Regelung gilt zunächst in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien und soll sicherstellen, dass Jugendliche unter 18 Jahren nur Inhalte sehen, die mit der US-Altersfreigabe PG-13 vergleichbar sind. Inhalte, die Drogenkonsum oder realistische Gewalt darstellen, sind in dieser Kategorie möglicherweise nicht geeignet. Die neuen Richtlinien sollen auch in Europa und Deutschland ab 2026 umgesetzt werden.
Instagram verschärft zudem seine Inhaltsrichtlinien, indem riskante Inhalte und Darstellungen von Drogenutensilien nicht mehr empfohlen werden. Eltern erhalten mehr Kontrolle über die Aktivitäten ihrer Kinder auf der Plattform, und die Konten von 13- bis 15-Jährigen werden automatisch auf privat gestellt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit von Jugendlichen im Internet zu erhöhen und den Eltern mehr Einfluss auf die Online-Erfahrungen ihrer Kinder zu geben.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 717,6EUR auf Nasdaq (16. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.