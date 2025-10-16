Berentzen-Gruppe: Umsatzrückgang trotz stabiler Profitabilität – Ein Blick auf 2025

Zusätzlich hat die Berentzen-Gruppe im Oktober 2024 ihren Mineralbrunnenbetrieb in Grüneberg verkauft, was ebenfalls zu einem Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich alkoholfreie Getränke geführt hat. Trotz dieser Herausforderungen konnte das Unternehmen im dritten Quartal eine nahezu stabile EBIT-Marge erreichen, was auf eine verbesserte Rohertragsmarge und eine strikte Kostenkontrolle hinweist.

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat am 14. Oktober 2025 vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 119,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (9M 2024: 133,9 Millionen Euro). Das normalisierte Konzernbetriebsergebnis (EBIT) beträgt 5,6 Millionen Euro (9M 2024: 7,6 Millionen Euro), während das EBITDA bei 12,0 Millionen Euro liegt (9M 2024: 14,1 Millionen Euro). Diese Rückgänge sind hauptsächlich auf eine anhaltende Konsumzurückhaltung im deutschen Spirituosenmarkt zurückzuführen, die sich negativ auf die Umsätze im entsprechenden Segment auswirkt.

Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angepasst und liegt nun zwischen 165,0 und 169,0 Millionen Euro, während die Ergebniserwartungen für EBIT und EBITDA unverändert bleiben. Das Unternehmen rechnet mit einem EBIT zwischen 8,0 und 9,5 Millionen Euro sowie einem EBITDA von 16,9 bis 18,4 Millionen Euro. CEO Oliver Schwegmann betont, dass trotz der gesenkten Umsatzprognose die Profitabilität des Unternehmens durch gezielte Maßnahmen zur Margensteigerung und Kostenkontrolle gesichert bleibt.

Ein positiver Aspekt ist das Wachstum der Marke Mio Mio, die im bisherigen Jahresverlauf ein Umsatzplus von rund 8 Prozent verzeichnet. Für die Zukunft plant die Berentzen-Gruppe, ihre strategischen Leitlinien zu aktualisieren, um sich auf margenstarke Produkte und innovative Getränkekategorien zu konzentrieren.

Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitere Informationen werden am 23. Oktober 2025 veröffentlicht. Trotz der Herausforderungen im Marktumfeld zeigt die Berentzen-Gruppe eine gewisse Resilienz und einen klaren Fokus auf Profitabilität, was die Grundlage für eine nachhaltige Stabilisierung der Ergebnisse bildet.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,905EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.