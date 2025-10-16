Marktunsicherheit: Anstieg der Bundesanleihen und schwache Konjunkturdaten

Am Dienstag verzeichneten die Kurse deutscher Bundesanleihen einen Anstieg, was auf eine hohe Unsicherheit in den Märkten zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,60 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,61 Prozent fiel. Diese Entwicklung wird vor allem durch die anhaltenden Sorgen über den Handelskonflikt zwischen China und den USA beeinflusst. China hat bekräftigt, den Streit bis zum Ende auszutragen, was die Märkte verunsichert. Das Handelsministerium in Peking erklärte, dass man im "Handels- und Zollkrieg" konsequent an der eigenen Position festhalte, jedoch offen für Verhandlungen sei.

Die Konjunkturdaten aus Deutschland blieben unter den Erwartungen. Das ZEW-Stimmungsbarometer, das die Erwartungen von Finanzexperten misst, stieg im Oktober nur leicht an, während die bereits trübe Bewertung der aktuellen Lage sich weiter verschlechterte. Diese schwachen wirtschaftlichen Indikatoren könnten die Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) anheizen. Analysten erwarten, dass die Marktteilnehmer das Risiko einer Zinssenkung möglicherweise unterschätzen, wobei ein solcher Schritt eher im ersten Quartal 2026 als noch in diesem Jahr erwartet wird.