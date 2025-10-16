Bank of America überrascht mit 25% Gewinnsprung im Q3 2023!

Die Erträge der Bank stiegen insgesamt um 11 Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar. Besonders bemerkenswert war der Zinsüberschuss, der um 9 Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar anstieg. Auch der Bereich Aktienhandel trug erheblich zum Erfolg bei, mit einem Anstieg der Erträge um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten mit einem geringeren Wachstum gerechnet, was die positiven Nachrichten noch verstärkte. In Reaktion auf die Veröffentlichung dieser Ergebnisse stieg der Aktienkurs der Bank im vorbörslichen Handel um mehr als 5 Prozent.

Die Bank of America hat im dritten Quartal 2023 überraschend hohe Gewinne erzielt, die auf sprudelnde Einnahmen zurückzuführen sind. Das Institut meldete einen Nettogewinn von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Milliarden Euro), was einem Anstieg von fast 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positiven Ergebnisse wurden am Mittwoch in Charlotte, North Carolina, bekannt gegeben und übertrafen die Erwartungen vieler Analysten.

Ein weiterer positiver Aspekt der Quartalszahlen ist, dass die Bank of America weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurücklegte. Während im Vorjahreszeitraum 1,5 Milliarden Dollar für Risikovorsorge eingeplant waren, reduzierte sich dieser Betrag auf 1,3 Milliarden Dollar. Dies steht im Gegensatz zu den Erwartungen der Analysten, die von einem Anstieg der Risikovorsorge ausgegangen waren. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Bank eine stabilere Kreditqualität und ein geringeres Risiko von Kreditausfällen erwartet.

Insgesamt zeigt die Bank of America, dass sie in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich agiert. Die Kombination aus steigendem Zinsüberschuss und robusten Erträgen im Aktienhandel hat zu einem signifikanten Gewinnwachstum geführt. Die Ergebnisse der Bank spiegeln einen allgemeinen Trend wider, den auch andere US-Banken im Sommer verzeichneten, was auf eine positive Entwicklung im Bankensektor hinweist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bank of America im dritten Quartal 2023 mit einem starken Gewinn und einer soliden finanziellen Performance überzeugt hat, was sowohl die Anleger als auch die Analysten positiv überrascht hat.

Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,37 % und einem Kurs von 52,28EUR auf NYSE (16. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.