Stimmrechtsmitteilung: Königsberg Capital reduziert Anteil an LIBERO AG!

Die Mitteilung wurde von Tim Oliver Weber, geboren am 24. November 1970, eingereicht, der als natürliche Person für die Königsberg Capital Holding GmbH auftritt. Diese Gesellschaft ist der Hauptaktionär mit einem Anteil von 19,80 % an den Stimmrechten. Es wurden keine weiteren Stimmrechtsanteile oder Instrumente angegeben, die die Stimmrechte beeinflussen könnten.

Am 13. Oktober 2025 veröffentlichte die LIBERO football finance AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch die Königsberg Capital Holding GmbH, die nun 19,80 % der Stimmrechte an der LIBERO football finance AG hält. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 24,67 % angegeben wurde. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der LIBERO football finance AG beträgt 40.360.000.

In der Mitteilung werden auch die Details zu den Stimmrechtsbeständen aufgeführt. Die Königsberg Capital Holding GmbH hält 7.990.000 Stimmrechte, was 19,80 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es wurden keine weiteren Instrumente oder Anteile, die Stimmrechte beinhalten, aufgeführt, was darauf hindeutet, dass die Gesellschaft keine zusätzlichen finanziellen Instrumente besitzt, die eine Stimmrechtsausübung ermöglichen würden.

Am 15. Oktober 2025 wurde eine Korrektur der ursprünglichen Mitteilung veröffentlicht, die die gleichen Informationen bestätigte. Diese Korrektur wurde ebenfalls durch EQS News übermittelt und bekräftigte die Verantwortung des Emittenten für den Inhalt der Mitteilung. Die Korrektur hatte keine Auswirkungen auf die in der ersten Mitteilung angegebenen Stimmrechtsanteile oder die Identität des Mitteilungspflichtigen.

Die LIBERO football finance AG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist unter der LEI-Nummer 529900Y2B3X8XMAPUH28 registriert. Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland und Europa einhalten müssen, um Transparenz über die Eigentumsverhältnisse und Stimmrechtsverteilungen zu gewährleisten.

Insgesamt zeigt die Mitteilung eine signifikante Veränderung in der Stimmrechtsverteilung der LIBERO football finance AG, die für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist.

Die LIBERO football finance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,02 % und einem Kurs von 0,312EUR auf Frankfurt (15. Oktober 2025, 17:55 Uhr) gehandelt.