VAT Group AG: Umsatz steigt, Auftragseingang sinkt – Telefonkonferenz am 16. Oktober

Im dritten Quartal 2025 verzeichnete die VAT Group einen Umsatz von 258 Millionen CHF, was einem Anstieg von 23 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings sank der Auftragseingang auf 238 Millionen CHF, was einem Rückgang von 8 % im Jahresvergleich entspricht. Wechselkursbereinigt betrug der Rückgang nur 2 %. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 0,92, was auf eine schwächere Nachfrage hinweist. Die positive Umsatzentwicklung ist vor allem auf die Ausführung bestehender Aufträge zurückzuführen, während der Auftragseingang durch Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft und negative Wechselkurse belastet wurde.

Die VAT Group AG hat am 14. Oktober 2025 zur Telefonkonferenz über den Lagebericht des dritten Quartals 2025 eingeladen. CEO Urs Gantner und CFO Fabian Chiozza werden die aktuellen Geschäftsbedingungen sowie die Erwartungen für den Rest des Jahres erläutern. Die Telefonkonferenz findet am 16. Oktober 2025 um 10:00 Uhr MESZ statt.

Die VAT Group hat ihre Ergebnisprognose für 2025 bestätigt, jedoch die Erwartungen für den Auftragseingang und die EBITDA-Marge nach unten korrigiert. Diese Anpassungen sind auf die schwache Entwicklung im Halbleitergeschäft zurückzuführen. Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich am unteren Ende des Margenbandes von 30 % bis 37 % liegen. Für 2026 wird eine Markterholung erwartet.

Im Detail zeigen die Ergebnisse, dass der Auftragseingang im Bereich Advanced Industrials um 29 % und im Global Service um 9 % gestiegen ist, während der Bereich Semiconductors einen Rückgang von 14 % verzeichnete. Der Umsatz in den Bereichen Advanced Industrials und Global Service stieg ebenfalls, während der Umsatz im Halbleiterbereich um 17 % zurückging.

Für die ersten neun Monate des Jahres 2025 meldete die VAT einen Nettoumsatz von 816 Millionen CHF, was einem Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Auftragslage bleibt jedoch angespannt, insbesondere im Halbleitersektor, wo die Nachfrage schwach bleibt.

Für das vierte Quartal 2025 erwartet die VAT einen Umsatz zwischen 225 und 245 Millionen CHF. Trotz der Herausforderungen durch Wechselkursbelastungen und geopolitische Unsicherheiten zeigt die VAT Group eine optimistische Perspektive für die kommenden Jahre, insbesondere im Hinblick auf die Erholung der Halbleitermärkte und die Investitionen in neue Technologien.

Die VAT Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 387,2EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:09 Uhr) gehandelt.