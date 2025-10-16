Michelin: Trotz Gewinnwarnung – Analysten bleiben optimistisch mit Kaufempfehlung!

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für den Reifenhersteller Michelin auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 37 Euro festgelegt. In einer Analyse äußerte Analyst David Lesne, dass die kürzlich veröffentlichte Gewinnwarnung von Michelin zwar nicht überraschend sei, das Ausmaß der Prognosekürzung jedoch größer als erwartet ausfiel. Lesne rechnet mit einer Senkung der Konsensschätzungen für das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr um etwa 15 Prozent. Trotz der schwächeren Profitabilität bleibt die Generierung freier Barmittel stabil, und die Bilanz des Unternehmens ist solide. Dies deutet darauf hin, dass Michelin weiterhin in der Lage sein wird, eine attraktive Dividende auszuschütten.

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Michelin von 43 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch ebenfalls auf "Buy" belassen. Analyst Michael Aspinall bezeichnete die Gewinnwarnung als drastischer als erwartet und senkte seine Ergebnisprognosen (EBIT) für die Jahre 2025 und 2026 erheblich. Dennoch geht er von einer zyklischen Erholung aus, die über einen Zeitraum von 24 Monaten erhebliches Gewinnpotenzial bieten könnte.

Die aktuelle Situation bei Michelin zeigt, dass der Reifenhersteller mit Herausforderungen konfrontiert ist, die sich in den reduzierten Jahreszielen widerspiegeln. Die Anpassungen der Analysten verdeutlichen die Unsicherheiten im Markt, jedoch bleibt die grundsätzliche Investmentstory durch Produktmix-Verbesserungen und eine solide Bilanz intakt. Die Analysten von UBS und Jefferies sehen trotz der kurzfristigen Schwierigkeiten Potenzial für eine positive Entwicklung in der Zukunft.

Insgesamt bleibt die Stimmung gegenüber Michelin optimistisch, da die Analysten an ihren Kaufempfehlungen festhalten und die Möglichkeit einer Erholung in den kommenden Jahren betonen. Die Kombination aus stabilen Barmittelzuflüssen und einer soliden Bilanz könnte es dem Unternehmen ermöglichen, auch in schwierigen Zeiten eine attraktive Dividende zu zahlen, was für Investoren von Bedeutung ist. Die Entwicklungen bei Michelin werden weiterhin genau beobachtet, da sie sowohl für den Reifenmarkt als auch für die allgemeine wirtschaftliche Lage von Bedeutung sind.