Ryanair streicht 800.000 Sitzplätze: Winterflugplan in Deutschland betroffen!

Die Kürzungen betreffen neun Flughäfen, darunter Memmingen, Berlin-Brandenburg, Baden-Baden, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn, Niederrhein, Hamburg, Nürnberg und Bremen. Flughäfen wie Dortmund, Dresden und Leipzig werden weiterhin nicht angeflogen. Ryanair begründet diese Entscheidung mit den hohen Zugangskosten in Deutschland, die ihrer Meinung nach nicht ausreichend von der Bundesregierung gesenkt wurden. Insbesondere die nicht gesenkte Luftverkehrssteuer sowie gestiegene Gebühren für Flugsicherung, Sicherheit und Flughäfen würden die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Vergleich zu anderen EU-Ländern erheblich beeinträchtigen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, ihr Angebot in Deutschland im kommenden Winterflugplan erheblich zu reduzieren. Marketing-Chef Dara Brady gab bekannt, dass die Airline rund 10 Prozent weniger Sitzplätze anbieten wird, was in der Streichung von 800.000 Sitzplätzen und 24 Strecken resultiert. Insgesamt plant Ryanair, etwa 7 Millionen Flugtickets in Deutschland anzubieten, was im Vergleich zu den ursprünglich angestrebten 7,2 Millionen Fluggästen für den Winter 2024/2025 einen signifikanten Rückgang darstellt.

Brady äußerte, dass ohne sofortige Maßnahmen Deutschland bis zum Sommer 2026 weiter hinter wettbewerbsfähigeren europäischen Ländern zurückfallen könnte. Ryanair schloss zudem weitere Streichungen im Flugplan für den Sommer 2026 nicht aus. Die Airline betont, dass es für sie derzeit keinen Sinn mache, in Deutschland zu wachsen, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ungünstig seien. Brady hofft, dass Verkehrsminister Patrick Schnieder aktiv wird, um die Flughafenkosten zu senken, da Ryanair bei einer Reduzierung der Luftverkehrssteuer eine Verdopplung des Passagieraufkommens auf 34 Millionen Fluggäste pro Jahr für möglich hält.

Insgesamt zeigt die Entscheidung von Ryanair, das Angebot in Deutschland zu reduzieren, die Herausforderungen, mit denen die Fluggesellschaften in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt konfrontiert sind. Die hohen Kosten und die regulatorischen Rahmenbedingungen stellen für Ryanair und andere Airlines ein erhebliches Hindernis dar, was sich negativ auf die Verfügbarkeit von Flugverbindungen und die Preisgestaltung auswirken könnte.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 24,59EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.