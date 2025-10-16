    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    ABB glänzt im Q3 2025: Umsatz und Gewinn steigen dank starker Nachfrage!

    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    ABB Ltd hat im dritten Quartal 2025 bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, die sowohl Umsatz als auch Gewinn betreffen. Der Auftragseingang stieg um 12 % auf 9,14 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz um 11 % auf 9,08 Milliarden US-Dollar zulegte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte betrug das organische Wachstum 9 %. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Profitabilität wider: Die operative EBITA-Marge verbesserte sich um 20 Basispunkte auf 19,2 %, und der Reingewinn stieg um 28 % auf 1,21 Milliarden US-Dollar.

    ABB CEO Morten Wierod äußerte sich optimistisch über die Marktentwicklung, insbesondere in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung, wo Kunden weiterhin investieren. Das Unternehmen verzeichnete ein positives Book-to-Bill-Verhältnis von 1,01, was auf eine gesunde Nachfrage hinweist. Besonders stark war die Nachfrage im Segment Rechenzentren, während der Bereich Robotik und Fertigungsautomation weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert ist.

    Die Margenprognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angehoben. ABB erwartet nun eine operative EBITA-Marge, die sich am oberen Ende des langfristigen Zielkorridors von 16-19 % bewegen wird, anstelle der zuvor prognostizierten höheren Marge im Vergleich zum Vorjahr (18,1 %). Für das vierte Quartal wird ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich prognostiziert, jedoch wird ein Rückgang der EBITA-Marge um etwa 150 Basispunkte im Vergleich zum dritten Quartal erwartet.

    ABB investiert weiterhin in die Verbesserung seiner lokalen Produktions- und Entwicklungsressourcen, insbesondere in Nordamerika, um der steigenden Nachfrage nach Elektrifizierung und Automatisierung gerecht zu werden. Im Berichtszeitraum wurden Investitionen in Höhe von 210 Millionen US-Dollar angekündigt, um die Kapazitäten in den USA und Kanada auszubauen.

    Zusätzlich gab ABB bekannt, dass die Robotics-Division an die SoftBank Group verkauft wird, was einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar hat. Diese Entscheidung soll die langfristigen Stärken von ABB Robotics stärken und die Kapitalallokation des Unternehmens optimieren.

    Insgesamt zeigt ABBs Leistung im dritten Quartal 2025 eine robuste Geschäftsentwicklung, die durch strategische Investitionen und eine positive Marktnachfrage unterstützt wird.



