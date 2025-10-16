    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUSA Rare Earth Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu USA Rare Earth Registered (A)

    Ringen um Seltene Erden

    Vorschlag von US-Finanzminister sorgt für Crash bei US-Seltene-Erden-Aktien!

    China will die Exportbestimmungen für Seltene Erden verschärfen. Nun schlägt jedoch US-Finanzminister Bessent einen handelspolitischen Waffenstillstand vor, was zu einem brutalen Crash bei US-Seltene-Erden-Aktien führt.

    Für Sie zusammengefasst
    • China verschärft Exportkontrollen für Seltene Erden.
    • US-Finanzminister schlägt Waffenstillstand vor.
    • Aktien von US-Seltene-Erden-Unternehmen crashen stark.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Ringen um Seltene Erden - Vorschlag von US-Finanzminister sorgt für Crash bei US-Seltene-Erden-Aktien!
    Foto: - - Jiji Press

    US-Finanzminister Scott Bessent hat vorgeschlagen, den aktuellen handelspolitischen Waffenstillstand zwischen den USA und China über den ursprünglich vorgesehenen Zeitraum von drei Monaten hinaus zu verlängern. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass China von seinen Plänen zur Einführung strengerer Exportkontrollen für Seltene Erden absehen würde.

    Der letzte Waffenstillstand, der die teilweise Aussetzung der länderspezifischen Zusatzzölle auf chinesische Waren zum Ziel hatte, läuft im November aus. Die USA und China haben in den letzten Monaten mehrere temporäre Vereinbarungen getroffen, doch der Druck wächst, insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen. Bessent erklärte während einer Pressekonferenz laut Bloomberg, dass eine Verlängerung des Abkommens unter Umständen möglich sei, allerdings müsse dies noch verhandelt werden. "Könnte es eine längere Aussetzung geben? Vielleicht. Aber das wird in den kommenden Wochen entschieden", so Bessent.

    Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt waren in den letzten Wochen nach neuen US-Technologiebeschränkungen und geplanten Zöllen auf chinesische Waren wieder aufgeflammt. China reagierte seinerseits mit eigenen Maßnahmen, darunter ein Plan für strengere Exportkontrollen auf Seltene Erden – eine strategisch wichtige Ressource für viele moderne Technologien.

    Ökonomen interpretieren die aktuellen Schritte beider Länder als Teil eines Verhandlungspokers im Vorfeld eines bevorstehenden Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea. Bessent rechnet mit einer koordinierten Reaktion auf Chinas Exportrestriktionen."Wir werden mit unseren europäischen, australischen und kanadischen Partnern sowie mit Indien und anderen asiatischen Demokratien sprechen", so Bessent. Diese Reaktionen könnten entscheidend werden, um China in seine Schranken zu weisen und zu verhindern, dass die globalen Lieferketten durch solche einseitigen Maßnahmen gefährdet werden.

    Crash bei US-Seltenen-Erde-Aktien:

    Der Vorschlag von US-Finanzminister Scott Bessent führte zu einem Kursrutsch bei zahlreichen US-Seltene-Erden-Aktien. Unternehmen wie USA Rare Earth erlebten gestern einen Rückgang von 10,29 Prozent, NioCorp Developments gab um etwa 17 Prozent nach. Auch Ramaco Resources verzeichnete einen Verlust von 12,29 Prozent, Energy Fuels verlor 4,73 Prozent und MP Materials gab um 8,92 Prozent nach. Weitere Unternehmen wie Trilogy Metals (–20,19 Prozent ) und Lithium Americas (–6,07 Prozent) trugen ebenfalls zur negativen Entwicklung bei. Nachbörslich setzte bei vielen Werten jedoch wieder eine leichte Erholung ein. 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Ferdinand Hammer
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
