Vorschlag von US-Finanzminister sorgt für Crash bei US-Seltene-Erden-Aktien!

Der letzte Waffenstillstand, der die teilweise Aussetzung der länderspezifischen Zusatzzölle auf chinesische Waren zum Ziel hatte, läuft im November aus. Die USA und China haben in den letzten Monaten mehrere temporäre Vereinbarungen getroffen, doch der Druck wächst, insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen. Bessent erklärte während einer Pressekonferenz laut Bloomberg, dass eine Verlängerung des Abkommens unter Umständen möglich sei, allerdings müsse dies noch verhandelt werden. "Könnte es eine längere Aussetzung geben? Vielleicht. Aber das wird in den kommenden Wochen entschieden", so Bessent.

US-Finanzminister Scott Bessent hat vorgeschlagen, den aktuellen handelspolitischen Waffenstillstand zwischen den USA und China über den ursprünglich vorgesehenen Zeitraum von drei Monaten hinaus zu verlängern. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass China von seinen Plänen zur Einführung strengerer Exportkontrollen für Seltene Erden absehen würde.

Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt waren in den letzten Wochen nach neuen US-Technologiebeschränkungen und geplanten Zöllen auf chinesische Waren wieder aufgeflammt. China reagierte seinerseits mit eigenen Maßnahmen, darunter ein Plan für strengere Exportkontrollen auf Seltene Erden – eine strategisch wichtige Ressource für viele moderne Technologien.

Ökonomen interpretieren die aktuellen Schritte beider Länder als Teil eines Verhandlungspokers im Vorfeld eines bevorstehenden Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs am Rande des APEC-Gipfels in Südkorea. Bessent rechnet mit einer koordinierten Reaktion auf Chinas Exportrestriktionen."Wir werden mit unseren europäischen, australischen und kanadischen Partnern sowie mit Indien und anderen asiatischen Demokratien sprechen", so Bessent. Diese Reaktionen könnten entscheidend werden, um China in seine Schranken zu weisen und zu verhindern, dass die globalen Lieferketten durch solche einseitigen Maßnahmen gefährdet werden.

Crash bei US-Seltenen-Erde-Aktien:

Der Vorschlag von US-Finanzminister Scott Bessent führte zu einem Kursrutsch bei zahlreichen US-Seltene-Erden-Aktien. Unternehmen wie USA Rare Earth erlebten gestern einen Rückgang von 10,29 Prozent, NioCorp Developments gab um etwa 17 Prozent nach. Auch Ramaco Resources verzeichnete einen Verlust von 12,29 Prozent, Energy Fuels verlor 4,73 Prozent und MP Materials gab um 8,92 Prozent nach. Weitere Unternehmen wie Trilogy Metals (–20,19 Prozent ) und Lithium Americas (–6,07 Prozent) trugen ebenfalls zur negativen Entwicklung bei. Nachbörslich setzte bei vielen Werten jedoch wieder eine leichte Erholung ein.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



