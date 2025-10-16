Deutsche Rohstoff: US-Ölgeschäft boomt mit starkem Wachstum!
Die Deutsche Rohstoff AG erlebt einen beeindruckenden Aufschwung im US-Öl- und Gasgeschäft. Mit steigender Produktion und strategischen Investitionen in neue Bohrungen zeigt das Unternehmen zukunftsweisende Stärke.
Foto: adobe.stock.com
- Die Deutsche Rohstoff AG verzeichnet eine positive Entwicklung im US-Öl- und Gasgeschäft mit einer Produktion von rund 13.600 BOEPD im 3. Quartal 2025, was einem Anstieg von 6% im Vergleich zum 2. Quartal entspricht.
- Im 4. Quartal 2025 werden sechs neue Bohrungen die Produktion aufnehmen, und die Ölproduktion ist zu 45% bei einem Preis von rund 68 USD/bbl abgesichert.
- Bright Rock Energy hat Flächen in Ohio für etwa 11 Millionen USD erworben, mit Fokus auf die Formationen Utica und Point Pleasant im Appalachian Basin.
- Salt Creek plant, 40 Millionen USD in neun Niobrara-Bohrungen im Powder River Basin zu investieren und hat eine Kooperation mit einem erfahrenen Partner als Non-Operator eingegangen.
- Die Bohrungen im Powder River Basin zeigen sehr gute Ergebnisse, mit durchschnittlich rund 100.000 Barrel Öl pro Bohrung nach vier Monaten.
- Die Guidance für Umsatz und EBITDA im Jahr 2025 kann erneut bestätigt werden, trotz Herausforderungen in Colorado, wo die Produktion hinter den Erwartungen zurückblieb.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsbericht Q3 2025, bei Deutsche Rohstoff ist am 14.11.2025.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,94 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 55,40EUR das entspricht einem Plus von +0,54 % seit der Veröffentlichung.
+3,16 %
+13,52 %
+37,16 %
+32,53 %
+51,52 %
+131,09 %
+570,73 %
+273,68 %
+560,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte