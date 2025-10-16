    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATA MODUL AG O.N. AktievorwärtsNachrichten zu DATA MODUL AG O.N.
    DATA MODUL AG O.N.: Umsatz- und Ergebnisrückgang in Q3 2025

    DATA MODUL AG sieht sich im dritten Quartal 2025 mit einem erheblichen Umsatz- und Ergebnisrückgang konfrontiert, bedingt durch wirtschaftliche Herausforderungen und strategische Neuausrichtungen.

    Foto: stock.adobe.com
    • DATA MODUL AG verzeichnet im dritten Quartal 2025 einen Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal.
    • Wesentliche Gründe für den Rückgang sind die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage und einmalige Sonderbelastungen durch USD-Kursentwicklung, Personalmaßnahmen und Markteintrittskosten.
    • Das EBIT des Konzerns lag im dritten Quartal 2025 bei EUR -2,1 Millionen, ca. -200% im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 2,1 Millionen.
    • Der Konzernumsatz sank um ca. 9,7% auf EUR 52,1 Millionen, während der Auftragseingang um ca. 4,7% auf EUR 51,4 Millionen stieg.
    • Die Jahresprognose für 2025 wurde angepasst: Auftragseingang von -5% bis 5%, Umsatz von -8% bis 0%, und Ergebnis (EBIT) von -155% bis -140% im Vergleich zu 2024.
    • J.P. Morgan Securities plc wurde beauftragt, strategische Optionen für eine Neupositionierung der Gesellschaft zu prüfen, einschließlich eines möglichen Verkaufs der Mehrheitsbeteiligung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei DATA MODUL AG O.N. ist am 07.11.2025.

    Der Kurs von DATA MODUL AG O.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,67 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,000EUR das entspricht einem Plus von +1,69 % seit der Veröffentlichung.


    DATA MODUL AG O.N.

    +0,83 %
    +7,96 %
    +7,02 %
    +10,91 %
    -6,15 %
    -53,96 %
    -46,02 %
    -28,67 %
    +31.328,57 %
    ISIN:DE0005498901WKN:549890





