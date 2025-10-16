Geht da noch was?

Ende August, als der Goldpreis noch um 3.400 US-Dollar notierte, glaubte kaum jemand an einem Preisanstieg auf über 4.200 US-Dollar. Technisch war dies nach erfolgreicher Auflösung eines symmetrischen Dreiecks jedoch absehbar gewesen, dabei spielte seinerzeit schon das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 4.213 US-Dollar eine entscheidende Rolle und große Kurszielmarke. Nun hat der Goldpreis ein Rekordhoch bei 4218,13 US-Dollar erreicht und zeigt keinerlei Schwäche. Dies könnte zu weiteren Kursgewinnen innerhalb einer überschießenden Welle führen, ehe gegen Ende des Jahres größere Gewinnmitnahmen erfolgen.

Praktisch jeder Rücksetzer wird als Kaufgelegenheit im Gold-Future gesehen, aus dem Stand heraus wären weitere Kursgewinne an 4.340 US-Dollar denkbar, ohne größere Korrekturen abzuhalten. Dementsprechend würde sich ein Long-Investment auf einen weiteren Anstieg zwar noch lohnen, allerdings nur unter deutlich erhöhten Risiken. Sollte aus technischer Sicht das aktuelle Wochentief bei 3.996 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, müsste die Horizontalunterstützung um 3.791 US-Dollar als mögliches Ziel ausgerufen werden. Zweifelsfrei sollten bereits investierte Anleger ihre Positionen nun enger absichern.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DU4CZ2, ausgestattet mit einem Hebel von 36,7, ließe sich aus dem Stand heraus bei einem Anstieg des Goldpreises auf 4.340 US-Dollar noch eine Renditechance von 115 Prozent herausholen, im Schein käme dies einem Zielpreis von 21,51 Euro gleich. Eine Verlustbegrenzung sollte möglichst eng angesetzt werden, hier könnte der Bereich um 4.110 US-Dollar ins Auge gefasst werden. Zur Orientierung würde sich im vorgestellten Zertifikat ein Stopp-Kurs von 1,68 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind dabei nur wenige Stunden bis Tage anzunehmen, eine engmaschige Beobachtung wird daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4CZ2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,87 – 9,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.106,00 US-Dollar Basiswert: Gold-Future KO-Schwelle: 4.106,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 4.205,26 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 21,51 Euro Hebel: 36,7 Kurschance: + 115 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

