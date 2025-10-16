AMD legt wieder los

Renommierte Investmentbanken sehen im Hightech-Bereich und besonders der Künstlichen Intelligenz auf Sicht der nächsten Jahre starkes Wachstumspotenzial, erst kürzlich hat HSBC das Kursziel der NVIDIA-Aktie auf fast das Doppelte angehoben. Das zog auch das Branchenschwergewicht AMD deutlich in die Höhe und in den Bereich der Vorwochenhochs bei 240,10 US-Dollar. Zwar steckt das Wertpapier immer noch in einer seit Montag letzter Woche bestehenden Seitwärtskonsolidierung, dürfte aus technischer Sicht aber die laufende zweite Kaufwelle weiter ausbauen, den Zielbereich bildet das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 284,91 US-Dollar. Grundvoraussetzung hierfür ist aber ein nachhaltiger Kurssprung über das Vorgängerhoch aus Anfang 2024 von 227,30 US-Dollar oder die aktuellen Jahreshochs. Auf der Unterseite dürfte die zum Montag letzter Woche gerissene Kurslücke unter einem Niveau von 201,10 US-Dollar sukzessive geschlossen werden, was mit Kursrückgängen auf 186,65 und darunter 170,68 US-Dollar einhergehen würde.

1. Long-Position über 240,10 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 213,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 284,91 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

AMD Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

Strategie für steigende Kurse WKN: DU32UB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,42 - 3,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 198,321 US-Dollar Basiswert: AMD Inc. KO-Schwelle: 198,321 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 238,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 284,91 US-Dollar Hebel: 5,97 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU32XP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,61 - 3,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 280,015 US-Dollar Basiswert: AMD Inc. KO-Schwelle: 280,015 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 238,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,65 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

