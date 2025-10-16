Hypoport verteidigt erfolgreich Mittelfristtrend

Nachdem die Aktie ein Doppelhoch um 350,00 Euro im Sommer letzten Jahres ausgebildet hatte, schlug das Wertpapier in einen Abwärtstrend ein und fiel um über 60 Prozent auf exakt 130,00 Euro und damit einen seit September 2022 bestehenden Aufwärtstrend zurück. Unter hoher Volatilität gelang es in diesem Bereich eine inverse SKS-Formation auszubilden und mit dem gestrigen Kursaufschlag von über sieben Prozent zu aktivieren. Damit zeichnet sich kurzfristig die Option einer Erholung ab, die Aufwärtspotenzial auf 168,00 und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 179,90 Euro aufwärts führen könnte. Ein passender Schein für ein Long-Engagement wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite sollte es bei Hypoport jetzt aber nicht mehr nachhaltig unter 140,80 Euro talwärts gehen, weil dies unmittelbare Verlustrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 130,00 Euro eröffnen würde. Ob nun eine mittelfristige Trendwende in dem Wertpapier hervorgeht, muss an den oberen Zielen erst noch ermittelt werden.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 153,00 Euro eröffnen , Stopp unter 141,00 Euro platzieren. Kursziele 168,00/179,90 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hypoport SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3YE0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,55 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 134,902 Euro Basiswert: Hypoport SE KO-Schwelle: 134,902 Euro akt. Kurs Basiswert: 153,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 179,90 Euro Hebel: 6,48 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2CP1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,08 - 2,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 174,5493 Euro Basiswert: Hypoport SE KO-Schwelle: 174,5493 Euro akt. Kurs Basiswert: 153,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,39 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

