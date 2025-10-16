Besonders beachtet!
Hewlett Packard Enterprise Aktie weiter im Abwärtstrend - 16.10.2025
Am heutigen Handelstag muss die Hewlett Packard Enterprise Aktie bisher Verluste von -9,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.
Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,62 % verliert die Hewlett Packard Enterprise Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,83 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um -13,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise -5,49 % verloren.
Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,31 %
|1 Monat
|-7,51 %
|3 Monate
|+11,83 %
|1 Jahr
|+1,69 %
Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie
Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,62 Mrd. wert.
Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?
Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.