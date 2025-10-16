    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise

    Besonders beachtet!

    Hewlett Packard Enterprise Aktie weiter im Abwärtstrend - 16.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Hewlett Packard Enterprise Aktie bisher Verluste von -9,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,62 % verliert die Hewlett Packard Enterprise Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,83 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um -13,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise -5,49 % verloren.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,31 %
    1 Monat -7,51 %
    3 Monate +11,83 %
    1 Jahr +1,69 %

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,62 Mrd. wert.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hewlett Packard Enterprise

    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener Wert
