Hewlett Packard Enterprise Aktie weiter im Abwärtstrend - 16.10.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,62 % verliert die Hewlett Packard Enterprise Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,83 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um -13,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise -5,49 % verloren.

Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,31 % 1 Monat -7,51 % 3 Monate +11,83 % 1 Jahr +1,69 %

Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,62 Mrd. wert.

Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.