    Britische Wirtschaft nimmt wie erwartet etwas Fahrt auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Britische Wirtschaft wächst im August um 0,1%.
    • Industrieproduktion steigt um 0,4% im Monatsvergleich.
    • Juli-Daten zeigen revidierten Rückgang von 0,1%.

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat im August wie erwartet geringfügig Fahrt aufgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Monat zuvor war das Bruttoinlandsprodukt im Monatsvergleich leicht geschrumpft. Das Amt meldete für Juli nach revidierten Daten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, nachdem zuvor eine Stagnation gemeldet worden war.

    Ein Grund für die bessere Entwicklung im August ist ein Anstieg der Industrieproduktion. Diese legte im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Im Vormonat Juli war sie noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Auch hier wurde die erste Schätzung nach oben revidiert, nachdem zuvor eine deutlich stärkerer Rückgang um 0,9 Prozent gemeldet worden war./jkr/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
