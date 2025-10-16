    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Sartorius steigen - Zahlen 'gut genug für Kurserholung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Sartorius-Vorzugsaktien könnten aus Seitwärtsbewegung ausbrechen.
    • Quartalsbilanz und optimistischer Ausblick überzeugen Anleger.
    • Kurs stieg um 3,5% auf 219,60 Euro, leicht steigende Schätzungen.
    Foto: Sartorius

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorzugsaktien von Sartorius könnten am Donnerstag aus der Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben ausbrechen.

    Die Quartalsbilanz des Laborzulieferers und der leicht optimistischere Blick auf das laufende Jahr kamen im vorbörslichen Handel auf Tradegate gut an. Um 3,5 Prozent auf 219,60 Euro ging es mit dem Kurs nach oben. Zuletzt hatte er zwischen etwa 210 und 218 Euro konsolidiert.

    Das Zahlenwerk des Unternehmens sei "gut genug für eine Kurserholung", sagte ein Händler. In den ersten neun Monaten des Jahres habe sich Sartorius etwas besser geschlagen als angenommen. Die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr dürften nun leicht steigen./bek/zb

    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 222,5 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,78 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 249,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von -5,66 %/+17,40 % bedeutet.




    dpa-AFX
