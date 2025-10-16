Formycon erhält weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar
- Formycon vermarktet Eylea-Biosimilar in Australien.
- Exklusive Partner für Lateinamerika und Australien gefunden.
- Aktie stieg trotz Verlusten seit Jahresbeginn um 1%.
PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Nach der kürzlich erfolgten Beilegung der Patenstreitigkeiten zu seinem Eylea-Biosimilar FYB203 kann der Pharmahersteller Formycon einen weiteren Erfolg mit dem Augenmedikament vermelden. Das Medikament werde künftig auch in Australien und Lateinamerika vermarktet, teilte Formycon am Donnerstag mit. Der Inhaber der Patentrechte, die Klinge Pharma, habe in beiden Regionen jeweils einen exklusiven Vermarktungspartner gefunden. An den an Klinge gehenden Einnahmen aus dieser Vereinbarung werde Formycon mit einem mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentsatz beteiligt, hieß es weiter. Im vorbörslichen Handel gab die Nachricht dem Formycon-Papier Schwung.
Auf der Handelsplattform Tradegate zog die im SDax notierte Aktie zuletzt um mehr als ein Prozent an. Zu Monatsanfang hatte das Papier bereits deutlich Rückenwind erhalten von der Nachricht über den beigelegten Patentstreit mit dem US-Unternehmen Regeneron. Durch eine Vergleichs- und Lizenzvereinbarung in den USA wurde dadurch die Markteinführung des Biosimilars zu Bayers Augenmedikament Eylea in den USA gesichert. Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer , die US-Rechte liegen aber bei Regeneron.
Trotz der jüngsten Erfolgsmeldungen ist das Börsenjahr für Formycon bisher nicht gut gelaufen: Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt./tav/err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 27,13 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -1,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 26,83 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -8,49 %/+28,11 % bedeutet.
