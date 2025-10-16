LUDWIG BECK: Überraschende Einblicke in die Quartalszahlen 09/2025

Der Modekonzern LUDWIG BECK verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein Umsatzplus von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr, trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und Sanierungsarbeiten im öffentlichen Personennahverkehr.

Die Verbraucherstimmung war 2025 volatil, mit einer Verschlechterung im dritten Quartal, was zu einer veränderten Konsumhaltung führte. Dennoch stieg die Nachfrage nach saisonaler Bekleidung im September.

Der Bruttoumsatz von LUDWIG BECK betrug in den ersten neun Monaten 61,4 Mio. €, mit einem Anstieg im Textilsegment, während der Nontextil-Umsatz leicht zurückging. Der Onlineshop verzeichnete ein Umsatzplus von 2,8 %.

Der Nettorohertrag stieg auf 25,1 Mio. €, und die Nettorohertragsmarge verbesserte sich auf 48,6 %. Das EBITDA lag bei 5,6 Mio. €, während das Ergebnis nach Steuern -2,0 Mio. € betrug.

Die Bilanzsumme des Konzerns lag bei 162,3 Mio. €, mit einer Eigenkapitalquote von 36,8 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten reduzierten sich, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen.

Die Anzahl der Mitarbeiter stieg auf 411, während die Zahl der Vollzeitäquivalente sank. Die Prognose für das Jahr 2025 bleibt im Rahmen der Ertragsziele, wobei das vierte Quartal entscheidend für das Jahresergebnis sein wird.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmeldung zum III. Quartal 2025, bei Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier ist am 16.10.2025.

