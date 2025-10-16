Zeitersparnis überschätzt - Wirkung und Sinnhaftigkeit besser messen (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adecco Group Aktie Die Adecco Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 26,23 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adecco Group Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,30 %. Die Marktkapitalisierung von Adecco Group bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd.. Adecco Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0763. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5700 %.

Düsseldorf (ots) - Die neuesten Ergebnisse der Adecco-Studie "Global Workforceof the Future" zeigen einen deutlichen Anstieg der KI-Nutzung und fordernFührungskräfte auf, sich stärker auf Strategie und Engagement zu konzentrieren.Die Adecco Group, ein globales Beratungsunternehmen für Talente und Technologie,veröffentlicht ihre sechste jährliche Global Workforce of the Future-Studie mitdem Titel "Humanity at work: How to thrive in the AI era" .Die Studie zeigt, wie Künstliche Intelligenz, Sinnhaftigkeit und menschlicheNetzwerke die Arbeitswelt neu formen - und was Führungskräfte jetzt tun müssen,um Schritt zu halten.Auf Basis der Antworten von 37.500 Beschäftigten aus 31 Ländern und 21 Branchenzeigt sich: Im Schnitt geben Arbeitnehmende an, zwei Stunden täglich durch KI zusparen, in Deutschland sind es 113 Minuten pro Tag. Doch die gefühlteProduktivitätssteigerung spiegelt sich in vielen Unternehmen kaum wider - einZeichen für die Kluft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit.Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:KI erweitert FähigkeitenKünstliche Intelligenz wird zunehmend zum produktiven Begleiter imArbeitsalltag. In Deutschland geben 90 % der Beschäftigten an, dass KI ihnenAufgaben ermöglicht, die zuvor außerhalb ihrer Möglichkeiten lagen - weltweitliegt dieser Wert bei 77 %. Fast ebenso viele berichten, dass ihre Tätigkeitenund die dafür benötigten Kompetenzen sich durch den Einsatz von KI bereitsverändert haben oder in naher Zukunft verändern werden. KI wird damit nicht nurals Werkzeug, sondern als echter Fähigkeitsverstärker wahrgenommen.Unsicherheit bleibtTrotz des hohen Potenzials besteht weiterhin Unsicherheit. 93 % derArbeitnehmenden in Deutschland erwarten, dass KI neue Arbeitsplätze schaffenwird (global: 76 %) und 36 % rechnen mit einer Umgestaltung bestehender Aufgaben(global: 30 %). Zugleich zeigt sich, dass viele Beschäftigte mehr Orientierungund Sicherheit im Umgang mit der neuen Technologie wünschen. Die hoheGeschwindigkeit des technologischen Wandels führt mitunter zu Überforderung -insbesondere dann, wenn klare Rahmenbedingungen fehlen.Sinn und Vertrauen sind entscheidendOb KI akzeptiert wird, hängt für viele Beschäftigte von Sinn, Transparenz undVertrauen ab. 41 % der Arbeitnehmenden in Deutschland sehen deutlichenWeiterbildungsbedarf, um mit der technologischen Entwicklung mitzuhalten. Werversteht, wie KI die eigene Rolle prägt, bleibt mit dem Unternehmen meistlangfristig verbunden. Global betrachtet sorgen sich 44 % zudem um Datenschutzund Datensicherheit.Zukunftsfitte Belegschaft wächst starkDer Anteil der sogenannten "zukunftsfitten" Arbeitnehmenden - also jener, die