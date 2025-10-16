KI-Nutzung steigt sprunghaft an
Zeitersparnis überschätzt - Wirkung und Sinnhaftigkeit besser messen (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die neuesten Ergebnisse der Adecco-Studie "Global Workforce
of the Future" zeigen einen deutlichen Anstieg der KI-Nutzung und fordern
Führungskräfte auf, sich stärker auf Strategie und Engagement zu konzentrieren.
Die Adecco Group, ein globales Beratungsunternehmen für Talente und Technologie,
veröffentlicht ihre sechste jährliche Global Workforce of the Future-Studie mit
dem Titel "Humanity at work: How to thrive in the AI era" .
Die Studie zeigt, wie Künstliche Intelligenz, Sinnhaftigkeit und menschliche
Netzwerke die Arbeitswelt neu formen - und was Führungskräfte jetzt tun müssen,
um Schritt zu halten.
Auf Basis der Antworten von 37.500 Beschäftigten aus 31 Ländern und 21 Branchen
zeigt sich: Im Schnitt geben Arbeitnehmende an, zwei Stunden täglich durch KI zu
sparen, in Deutschland sind es 113 Minuten pro Tag. Doch die gefühlte
Produktivitätssteigerung spiegelt sich in vielen Unternehmen kaum wider - ein
Zeichen für die Kluft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit.
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:
KI erweitert Fähigkeiten
Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum produktiven Begleiter im
Arbeitsalltag. In Deutschland geben 90 % der Beschäftigten an, dass KI ihnen
Aufgaben ermöglicht, die zuvor außerhalb ihrer Möglichkeiten lagen - weltweit
liegt dieser Wert bei 77 %. Fast ebenso viele berichten, dass ihre Tätigkeiten
und die dafür benötigten Kompetenzen sich durch den Einsatz von KI bereits
verändert haben oder in naher Zukunft verändern werden. KI wird damit nicht nur
als Werkzeug, sondern als echter Fähigkeitsverstärker wahrgenommen.
Unsicherheit bleibt
Trotz des hohen Potenzials besteht weiterhin Unsicherheit. 93 % der
Arbeitnehmenden in Deutschland erwarten, dass KI neue Arbeitsplätze schaffen
wird (global: 76 %) und 36 % rechnen mit einer Umgestaltung bestehender Aufgaben
(global: 30 %). Zugleich zeigt sich, dass viele Beschäftigte mehr Orientierung
und Sicherheit im Umgang mit der neuen Technologie wünschen. Die hohe
Geschwindigkeit des technologischen Wandels führt mitunter zu Überforderung -
insbesondere dann, wenn klare Rahmenbedingungen fehlen.
Sinn und Vertrauen sind entscheidend
Ob KI akzeptiert wird, hängt für viele Beschäftigte von Sinn, Transparenz und
Vertrauen ab. 41 % der Arbeitnehmenden in Deutschland sehen deutlichen
Weiterbildungsbedarf, um mit der technologischen Entwicklung mitzuhalten. Wer
versteht, wie KI die eigene Rolle prägt, bleibt mit dem Unternehmen meist
langfristig verbunden. Global betrachtet sorgen sich 44 % zudem um Datenschutz
und Datensicherheit.
Zukunftsfitte Belegschaft wächst stark
Der Anteil der sogenannten "zukunftsfitten" Arbeitnehmenden - also jener, die
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adecco Group Aktie
Die Adecco Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 26,23 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adecco Group Aktie um +2,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Adecco Group bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Mrd..
Adecco Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0763. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5700 %.
