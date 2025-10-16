Zeitersparnis überschätzt - Wirkung und Sinnhaftigkeit besser messen (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdecco Group AktievorwärtsNachrichten zu Adecco Group

    Düsseldorf (ots) - Die neuesten Ergebnisse der Adecco-Studie "Global Workforce
    of the Future" zeigen einen deutlichen Anstieg der KI-Nutzung und fordern
    Führungskräfte auf, sich stärker auf Strategie und Engagement zu konzentrieren.

    Die Adecco Group, ein globales Beratungsunternehmen für Talente und Technologie,
    veröffentlicht ihre sechste jährliche Global Workforce of the Future-Studie mit
    dem Titel "Humanity at work: How to thrive in the AI era" .

    Die Studie zeigt, wie Künstliche Intelligenz, Sinnhaftigkeit und menschliche
    Netzwerke die Arbeitswelt neu formen - und was Führungskräfte jetzt tun müssen,
    um Schritt zu halten.

    Auf Basis der Antworten von 37.500 Beschäftigten aus 31 Ländern und 21 Branchen
    zeigt sich: Im Schnitt geben Arbeitnehmende an, zwei Stunden täglich durch KI zu
    sparen, in Deutschland sind es 113 Minuten pro Tag. Doch die gefühlte
    Produktivitätssteigerung spiegelt sich in vielen Unternehmen kaum wider - ein
    Zeichen für die Kluft zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit.

    Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

    KI erweitert Fähigkeiten

    Künstliche Intelligenz wird zunehmend zum produktiven Begleiter im
    Arbeitsalltag. In Deutschland geben 90 % der Beschäftigten an, dass KI ihnen
    Aufgaben ermöglicht, die zuvor außerhalb ihrer Möglichkeiten lagen - weltweit
    liegt dieser Wert bei 77 %. Fast ebenso viele berichten, dass ihre Tätigkeiten
    und die dafür benötigten Kompetenzen sich durch den Einsatz von KI bereits
    verändert haben oder in naher Zukunft verändern werden. KI wird damit nicht nur
    als Werkzeug, sondern als echter Fähigkeitsverstärker wahrgenommen.

    Unsicherheit bleibt

    Trotz des hohen Potenzials besteht weiterhin Unsicherheit. 93 % der
    Arbeitnehmenden in Deutschland erwarten, dass KI neue Arbeitsplätze schaffen
    wird (global: 76 %) und 36 % rechnen mit einer Umgestaltung bestehender Aufgaben
    (global: 30 %). Zugleich zeigt sich, dass viele Beschäftigte mehr Orientierung
    und Sicherheit im Umgang mit der neuen Technologie wünschen. Die hohe
    Geschwindigkeit des technologischen Wandels führt mitunter zu Überforderung -
    insbesondere dann, wenn klare Rahmenbedingungen fehlen.

    Sinn und Vertrauen sind entscheidend

    Ob KI akzeptiert wird, hängt für viele Beschäftigte von Sinn, Transparenz und
    Vertrauen ab. 41 % der Arbeitnehmenden in Deutschland sehen deutlichen
    Weiterbildungsbedarf, um mit der technologischen Entwicklung mitzuhalten. Wer
    versteht, wie KI die eigene Rolle prägt, bleibt mit dem Unternehmen meist
    langfristig verbunden. Global betrachtet sorgen sich 44 % zudem um Datenschutz
    und Datensicherheit.

    Zukunftsfitte Belegschaft wächst stark

    Der Anteil der sogenannten "zukunftsfitten" Arbeitnehmenden - also jener, die
     

