Drägerwerk nach optimistischerem Blick vorbörslich auf Juli-Hoch

washiwashi schrieb 13.07.25, 12:19

Q2 war sowohl auf der Umsatzseite als auch auf EBIT auf den ersten Blick wenig spektakulär, auf dem zweiten jedoch schon. Underlying war das EBIT in Q2 yoy flat, d.h. man hat die Kostensteigerungen in den Grill bekommen, bei stagnierenden Umsätzen. Der Auftragseingang in der Medizintechnik ist weiter sehr stark. Selbst wenn man den Großauftrag herausrechnen würde, wäre dieser knapp 10% höher als im letzten Jahr. Die Medizintechnik ist somit wieder zurück auf dem Wachstumspfad und das Umsatzwachstum wird sich in H2 sicher beschleunigen, da der AEs seit 3 Quartalen anziehen. Die Sicherheitstechnik hatte in Q2 einen starken Vergleichswert, somit kein Grund zur Beunruhigung. Durch den starken Orderbacklog, lässt sich der operative EBIT Rückstand von 16m Euro nach dem H1 gegenüber dem Vorjahr locker wettmachen trotz aller Widrigkeiten. Allein in der Medizintechnik hat man in den letzten 3 Quartalen 165mio mehr Auftragseingang erzielt als letztes Jahr, bei Verumsatzung mit 40% Bruttomarge und 70% marginaler EBIT Konversion ist hier ein EBIT Boost von 45mio Euro yoy im zweiten Halbjahr yoy möglich. Ich hätte eher mit einem Abtauchen des Q2 EBITs nach all dem Talk der letzten Monate (Zölle, Währungen, Verunsicherung) gerechnet. Sogar das obere Ende der Guidance für 2025 ist weiterhin erreichbar. Ich bleibe hier sehr entspannt.