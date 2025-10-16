    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk

    Drägerwerk nach optimistischerem Blick vorbörslich auf Juli-Hoch

    • Drägerwerk-Aktien steigen vorbörslich um 7%.
    • Optimistische Jahresprognose stärkt Anlegervertrauen.
    • Umsatz und Marge 2025 in oberer Spanne erwartet.
    Foto: Drägerwerk AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr hat den Aktien von Drägerwerk vorbörslich kräftig Auftrieb gegeben. Sie gewannen auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag etwas mehr als 7 Prozent auf 71,90 Euro.

    Damit würde die Aktie auf ihr Ende Juli erreichtes Zwischenhoch zurückkehren und, sollte sie noch etwas weiter steigen, ihre Kurslücke seit Herbst 2021 ausbügeln.

    Aufgrund einer hervorragenden Geschäftsentwicklung und weiterhin hoher Auftragseingänge dürften sich Umsatz und Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, hieß es vom Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller am Mittwochabend./ck/zb

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Draegerwerk

    ISIN:DE0005550636WKN:555063

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 71,90 auf Tradegate (16. Oktober 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +8,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 635,54 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,25EUR. Von den letzten 4 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -8,84 %/+30,61 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
