Der geheime Favorit im Sonora-Goldgürtel

Questcorp Mining greift im derzeitigen Edelmetall-Superzyklus mit einem außergewöhnlich positionierten Projekt in der Sonora-Region in Mexiko nach dem nächsten großen Fund. Anleger mit spekulativer Ausrichtung sollten deshalb genau hinsehen.

Hochgradige Lagerstätten in strategischer Lage

Bei einem Goldpreis von über 4.200 US-Dollar je Unze und einem Silberpreis oberhalb von 53 US-Dollar steigt das Interesse an Explorationsprojekten mit klaren Chancen auf bedeutende Entdeckungen. Genau dieses Profil erfüllt Questcorp Mining Inc. (ISIN: CA74837L1058, WKN: A3EX9Q) mit seinem Flaggschiffprojekt La Union im Norden Mexikos. Das Projekt liegt am westlichen Rand des Sonora-Goldgürtels, einem der ergiebigsten Metallprovinzen der Welt, und zielt auf ein potenziell großvolumiges Vorkommen mit hohen Gehalten an Gold, Silber, Zink und Kupfer.

Die Region ist geprägt von bedeutenden Goldfunden und erfolgreichen Minen, die geologische und wirtschaftliche Potenzial des Sonora-Goldgürtels unterstreichen. Für Questcorp bedeutet das: Sollte die bevorstehende erste Bohrphase das bestätigen, was erste Proben und geophysikalische Untersuchungen vermuten lassen, steht das Unternehmen vor einer fundamentalen Neubewertung. Der Vergleich mit dem 400-Millionen-Dollar-Kauf des Hermosa-Projekts durch South32 in Südarizona - an der direkten Grenze zu Sonora - zeigt, welche Größenordnungen realistisch werden könnten.

Gold-Silber-Projekt in Weltklasse-Bergbaugürtel

Das La Union-Projekt umfasst 2.604 Hektar im Herzen des Sonora-Goldgürtels, einem der bedeutendsten Edelmetallreviere weltweit. Hier finden sich Lagerstätten wie Fresnillos La Herradura (über 5,5 Mio. Unzen Gold), Magna Golds San Francisco (1,4 Mio. Unzen) oder Alamos Golds Mulatos-Mine – allesamt Belege für die außergewöhnliche Metallhäufigkeit in dieser Region.

La Union verfügt über gesicherte Zufahrtswege, Strom- und Wasserversorgung und liegt auf privatem Land – damit entfallen typische Genehmigungs- und Community-Risiken vieler anderer Explorationsvorhaben.

Historische Gold-Silbergehalte unterstreichen Potenzial

La Union ist dabei mehr als nur ein vielversprechender Explorationsansatz. Bereits in den 1950er Jahren wurde dort in kleinem Maßstab produziert. Die historischen Gehalte lagen damals zwischen 7 und 20 Gramm Gold je Tonne Gestein sowie bei über 300 Gramm Silber. Jüngste Stichproben aus der Fläche lieferten sogar bis zu 83,2 Gramm Gold und über 4.800 Gramm Silber je Tonne, dazu hohe Konzentrationen von Zink und Kupfer - Werte, die außergewöhnlich hoch sind.