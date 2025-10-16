Vanguard Mining gibt die Notierung von Warrants an der CSE bekannt

Vancouver, BC – 16. Oktober 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) die Genehmigung erhalten hat, insgesamt 6.414.816 Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“) als ergänzende Notierung an der CSE zuzulassen. Diese Warrants wurden im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens begeben, die am 1. August 2025 abgeschlossen wurde. Der Handel mit den Warrants beginnt mit Marktöffnung der CSE am 17. Oktober 2025 unter dem Kürzel „UUU.WT“. Die CUSIP-Nummer der Warrants lautet 921966123, die ISIN CA9219661233.

Die Warrants unterliegen einem Warrant-Vertrag (der „Warrant-Vertrag“), der zwischen dem Unternehmen und der Endeavour Trust Company abgeschlossen wurde. In Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bedingungen des Warrant-Vertrags berechtigt jeder Warrant seinen Inhaber vor dem 1. Februar 2027 - vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfalls - zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Warrant-Aktie“) nach Zahlung des Ausübungspreises von 0,22 $ pro Warrant-Aktie.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den USA oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf es in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, zu einem Verkauf der Wertpapiere kommen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Explorationsprojekte in Argentinien, Kanada und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.