Devisen
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge
- Euro steigt auf 1,1656 US-Dollar, dritter Tag in Folge.
- Dollar-Schwäche durch Zins-Spekulation belastet Währung.
- US-Konjunkturdaten fehlen wegen Regierungs-Schließung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1656 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Euro kann bereits den dritten Handelstag in Folge zulegen.
Die Gemeinschaftswährung profitiert von einer Dollar-Schwäche, die sich zuletzt gezeigt hat. Am Morgen stand der Dollar erneut zu den meisten anderen wichtigen Währungen unter Druck. Hintergrund ist die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA, die seit einigen Tagen auf dem Dollar lastet.
Neue Impulse sind am Devisenmarkt hingegen Mangelware. Wegen der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden, nachdem die politischen Parteien in Washington keine Einigung im Handelsstreit finden konnten, werden nur wenige US-Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren können.
Wegen des "Shutdowns" fehlen die offiziellen Konjunkturdaten der US-Regierung. Weiter veröffentlicht werden aber Daten, die nicht von amerikanischen Bundesbehörden erhoben werden. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank würden diesen Kennzahlen eine "verstärkte Aufmerksamkeit" zukommen. Zu diesen Daten zählen auch Statistiken zur Stimmung in den Industriebetrieben der Region um Philadelphia, die am Nachmittag erwartet werden./jkr/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo,
Hallo,
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief