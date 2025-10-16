65 0 Kommentare GFT Technologies: Aktienrückkauf über 15 Mio. € erfolgreich abgeschlossen

GFT Technologies SE hat erfolgreich ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen, bei dem 761.138 Aktien für fast 15 Millionen Euro zurückgekauft wurden. CFO Jochen Ruetz sieht darin eine kluge Entscheidung angesichts niedriger Bewertungen. Das Programm startete am 15. April 2025 und wurde von einer unabhängigen Bank durchgeführt. Die Verwendung der Aktien ist noch offen; Einziehung oder andere Optionen sind möglich.

