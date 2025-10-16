GFT Technologies: Aktienrückkauf über 15 Mio. € erfolgreich abgeschlossen
GFT Technologies SE hat erfolgreich ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen, bei dem 761.138 Aktien für fast 15 Millionen Euro zurückgekauft wurden. CFO Jochen Ruetz sieht darin eine kluge Entscheidung angesichts niedriger Bewertungen. Das Programm startete am 15. April 2025 und wurde von einer unabhängigen Bank durchgeführt. Die Verwendung der Aktien ist noch offen; Einziehung oder andere Optionen sind möglich.
- GFT Technologies SE hat ein Aktienrückkaufprogramm über 15 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen.
- Insgesamt wurden 761.138 eigene Aktien für 14.999.984,14 Euro zurückgekauft, was 2,8912 Prozent des Grundkapitals entspricht.
- Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 19,7073 Euro je Aktie.
- CFO Jochen Ruetz betont, dass der Rückkauf eine strategisch sinnvolle Maßnahme angesichts niedriger Bewertungen im Small-Cap-Markt ist.
- Das Rückkaufprogramm begann am 15. April 2025 und wurde von einer unabhängigen Bank durchgeführt.
- Über die Verwendung der zurückgekauften Aktien wurde noch nicht entschieden; eine Einziehung oder andere Verwendungen sind möglich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei GFT Technologies ist am 13.11.2025.
Der Kurs von GFT Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,630EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,97 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,640EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,90PKT (+0,08 %).
