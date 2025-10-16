USA beschlagnahmt Bitcoins im Wert von 14 Milliarden US-Dollar

Im Zentrum steht der kambodschanische Geschäftsmann Chen Zhi, gegen den US-Staatsanwälte nun wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche vorgehen. Laut Ermittlern handelt es sich um ein internationales Netzwerk aus Tausenden betrügerischen Investitionsplattformen.

Nach Angaben des US-Justizministeriums (Department of Justice, DOJ) wurden Bitcoins im Wert von über 14,4 Milliarden US-Dollar aus einer mutmaßlichen globalen Krypto-Betrugsoperation beschlagnahmt. Laut US-Justizministerium handelt es sich um die höchste jemals durch die Behörde beschlagnahmte Summe in Kryptowährungen. Das DOJ hat nun beantragt, das Kryptovermögen per Strafverfall dauerhaft in US-Staatsbesitz zu überführen.

Streit um die Zukunft der beschlagnahmten Bitcoins

Die Regierung hat noch keinen offiziellen Plan veröffentlicht. Unklar ist insbesondere, ob die Bitcoins an Opfer der Betrugsoperation zurückgeführt werden, oder in die neu geschaffene strategische Bitcoin-Reserve der USA einfließen, die Präsident Donald Trump im März per Executive Order initiiert hat.

Kryptofreundliche Stimmen aus dem Kongress fordern, das Vermögen als strategische Reserve zu nutzen. Die republikanische Senatorin Cynthia Lummis begrüßte die Beschlagnahmung und forderte, "kriminelle Erträge in nationale Werte umzuwandeln". Sie will gesetzlich festschreiben, wie beschlagnahmte Kryptowährungen gelagert und verwendet werden sollen.

Verzögerungen und rechtliche Unsicherheiten

Scott Johnsson, ein auf Finanzrecht spezialisierter Anwalt, geht davon aus, dass die USA "einen erheblichen Teil" der beschlagnahmten Bitcoins behalten werden. Allerdings rechnet er mit jahrelangen juristischen Verfahren, bevor klar ist, wie viel überhaupt zur Verteilung zur Verfügung steht. Der mutmaßliche Betrug erstreckt sich laut Ermittlern über Dutzende Länder.

Auch Ari Redbord, früher im US-Finanzministerium und heute bei TRM Labs tätig, warnt vor voreiligen Prognosen: "Wie viel am Ende in eine strategische Reserve fließen könnte, ist im Moment schwer abzuschätzen."

Wie viel Bitcoin besitzen die USA bereits?

Die US-Regierung veröffentlicht keine offiziellen Angaben zu ihren Beständen. Blockchain-Analysten von Arkham Intelligence schätzen die staatlichen Bitcoin-Wallets derzeit auf rund 22 Milliarden US-Dollar. Sollte die Zhi-Beschlagnahmung vollständig hinzukommen, könnten die USA zum größten staatlichen Bitcoin-Halter der Welt aufsteigen. Doch Arkham betont, das diese Zahlen nicht bestätigt sind. Trotz Verpflichtung durch den Präsidialerlass hat das Finanzministerium bislang keine offizielle Übersicht zu bestehenden Bitcoin-Beständen offengelegt.

