Sartorius Vz. - Aktie mit Kurssprung +9,57 % - 16.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von +9,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Sartorius Vz. einen Gewinn von +0,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -1,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie 0,00 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,52 % 1 Monat +7,94 % 3 Monate +0,85 % 1 Jahr -10,23 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,82 Mrd.EUR wert.

Die Vorzugsaktien von Sartorius könnten am Donnerstag aus der Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben ausbrechen. Die Quartalsbilanz des Laborzulieferers und der leicht optimistischere Blick auf das laufende Jahr kamen im vorbörslichen …

Der auf hohem Niveau stagnierende deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag weiter stabil zeigen. In den USA waren Wall Street und Nasdaq im Anschluss an einen positiven Handelsstart am Vortag nach dem Handelsschluss in Europa leicht …

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.