    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCIE Financiere Richemont AktievorwärtsNachrichten zu CIE Financiere Richemont
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Richemont auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 172,6EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nick Anderson
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 150
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00CHF, was einem Rückgang von -6,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Richemont auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen …