BERENBERG stuft Richemont auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 172,6EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
