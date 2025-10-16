Airbus am Allzeithoch: (Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

In der Erwartung positiver Zahlen für das dritte Quartal, die vor allem von der Zivilflugzeugsparte unterstützt sein sollen, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 225 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie die Rally zumindest auf 210 Euro ausweiten kann.

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) befindet sich nach dem allgemeinen Kurseinbruch von Ende März 2025 in einer soliden Aufwärtsbewegung. Beginnend bei 130 Euro startete die Aktie eine Kursrally, die am 15.10.25 bei 206,90 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Im frühen Handel des 16.10.25 notierte die Aktie bei 202,30 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 205 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 205 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MK5QMX3, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 202,30 Euro mit 0,88 – 0,89 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens zwei Wochen der Anstieg auf 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,16 Euro (+30 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 194,447 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 194,447 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY0G8N2, wurde beim Airbus-Kurs von 202,30 Euro mit 0,88 – 0,89 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 210 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,55 Euro (+74 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 189,957 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 189,957 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1M4A5, wurde beim Airbus-Kurs von 202,30 Euro mit 1,30 – 1,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 210 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,00 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.