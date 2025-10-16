TUI Aktie unter starkem Abgabedruck - 16.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Mit einer Performance von -2,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Obwohl die TUI Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von 0,00 %.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -2,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,44 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TUI einen Rückgang von -8,67 %.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,03 % 1 Monat -5,44 % 3 Monate 0,00 % 1 Jahr +8,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, insbesondere um deren aktuelle Bewertung und Kursentwicklung. Einige Nutzer äußern Bedenken über eine mögliche Überbewertung und spekulieren über einen Kursrückgang. Gleichzeitig wird die Rückzahlung von Wandelanleihen als positiv für das Finanzprofil der Firma betrachtet. Die Charttechnik spielt eine wichtige Rolle in der aktuellen Marktsituation, und es gibt unterschiedliche Meinungen über zukünftige Kursziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Mrd. wert.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.