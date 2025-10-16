Merz fordert von EU stärkeres internationales Engagement

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz wertet die Einigung auf den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump als Aufforderung an Europa, sich noch stärker international zu engagieren. "Seit Montag dieser Woche gibt es wieder Hoffnung auf einen echten, dauerhaften Frieden in der Region", sagte der CDU-Chef in einer Regierungserklärung im Bundestag. Dies sei "möglich gewesen, weil Staaten und Staats- und Regierungschefs zusammengearbeitet haben, und weil sie an ihrer Entschlossenheit keinen Zweifel gelassen haben, diesen schrecklichen Krieg zu beenden".

Die Staatschefs der USA, Katars, Ägyptens und der Türkei hatten am Montag in Ägypten ein Dokument unterzeichnet, das die geltende Waffenruhe auf Basis des 20-Punkte-Plans von Trump festigen soll.